Blumberg vor 57 Minuten

Unbekannte brennen an der Realschule Feuerwerkskörper ab

Bereits in der Nacht auf Samstag, 15, Mai, haben Unbekannte Sachbeschädigungen an der „Realschule“ in der Achdorfer Straße begangen. Die Polizei meldete den Vorfall am Freitag, 21. Mai.