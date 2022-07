Gewaltsam Zutritt haben sich unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch, 20. Juli, in einen Kiosk des Panoramabades in der Schwimmbadstraße verschafft und die Tageseinnahmen entwendet.

Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg unter der Telefonnummer 07702 41066, zu melden.