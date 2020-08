Einem Trickdieb zum Opfer gefallen ist eine Angestellte in einem Blumberger Optikergeschäft am Dienstag. Wie die Polizei mitteilt, ließ sich ein unbekannter Mann von der Angestellten eine Uhr und eine Halskette im Wert von mehreren hundert Euro zum Kauf in eine Tüte einpacken.

Täter lenkt Verkäuferin ab

Da er sich angeblich noch für Damenohrringe interessierte, welche aus einem Nebenraum geholt werden mussten, legte die Verkäuferin die Tüte noch unter den Verkaufstresen zurück und begab sich in den Nebenraum. Ihre kurze Abwesenheit nutzte der Unbekannte aus, um an die Tüte zu gelangen, Uhr und Kette zu entnehmen und die leeren Umverpackungen zurück in die Tüte zu stecken. Diese legte er wieder hinter den Verkaufstresen, so dass äußerlich nichts auffiel.

Unter einem Vorwand verließ der Mann dann gegen 15.30 Uhr plötzlich das Geschäft. Einige Zeit später bemerkte die Angestellte, dass der Schmuck aus den Schachteln fehlte. Vom Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: er ist dunkelhäutig, er war mit heller Hose und T-Shirt bekleidet, er sprach gebrochen Deutsch. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702/410 66, in Verbindung zu setzen.