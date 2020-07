Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet, Blumberg ist mit dabei, teilt das Unternehmen mit. In Blumberg funkt nach Angaben der Telekom jetzt ein Mobilfunkstandort im neusten Mobilfunkstandard. Außerdem würden auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones davon profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung, denn die Mobilfunkstation erkenne ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorge das Handy je nach Bedarf.

Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS würden weiterhin bedient, heißt es weiter. Blumberg ist bei der Digitalisierung schon bisher vorne. Der erdgebundene Breitbandausbau erfolgt flächendeckend und ist der Kernstadt sowie den Ortsteilen Zollhaus, Randen, Epfenhofen und Nordhalden abgeschlossen.