Das Blumberger „Straßenfest für Zuhause“ wird noch größer als bisher berichtet. Nach dem Gaszug Randen und den Landfrauen, die am 12. September Hähnchen und Torten „to Go“ anbieten, startet auch der Ski-Club Nordhalden am letzten Samstag der Sommerferien eine Aktion. „Da dieses Jahr das Blumberger Straßenfest aufgrund der aktuellen Covid-Situation leider nicht stattfindet, werden wir für Euch einen Haxen-Verkauf auf die Beine stellen“, teilte Schriftführer Tobias Schleicher mit. Das Ganze hätten sie schon im April beschlossen, es sei eine Möglichkeit, die Vereinskasse aufzubessern.

Vorbestellung nötig

Angeboten werden die Haxen zum Mitnehmen, wahlweise mit selbstgemachtem Kartoffelsalat oder mit hausgemachtem Bauernbrot. Abgeholt werden können die Haxen am Samstag, 12. September, von 11.30 bis 18.30 Uhr an der Dorferlebnisscheune Nordhalden. Der Verein hat ein bestimmtes Kontingent Haxen geordert, Haxen gibt es daher nur „solange der Vorrat reicht.“ Wer eine Haxe will, muss sie vorbestellen unter der Telefonnummer 07736/269, und zwar am Freitag, 11. September, zwischen 18 und 21 Uhr und am Samstag, 12. September, ab 10 Uhr.

Auf reges Interesse stieß die Nachricht, dass die Guggenmusik Gaszug Randen und die Landfrauen Randen ein Straßenfest für Zuhause anbieten. Der Gaszug bietet gegrillte Hähnchen mit Pommes oder selbst gebackenem Holzofenbrot an, die Landfrauen bieten „Torte to Go“ an. Bei beiden Vereinen sind bereits Vorbestellungen möglich.

Viel positives Feed back

„Wir bekommen viel positives Feedback. Über die Mittagszeit ist schon viel belegt, aber es gibt noch freie Zeitfenster. Am Abend haben wir noch ausreichend Kapazitäten“, teilt Gaszug-Schriftführerin Nadine Meister auf Anfrage mit. Beim Tortenverkauf würden einige die längere Bestellfrist abwarten.

Wer am Samstag, 12. September ein halbes Hähnchen mit Pommes oder mit selbst gebackenem Holzofenbrot vom Gaszug Randen will, muss dies bis 31. August vorbestellen unter der Telefonnummer (0 152) 52 10 53 26 oder per Email an schrifti@gaszug-randen.de. Wer am 12. September eine Torte der Landfrauen Randen will, muss dies bei der gleichen Adresse bis zum 5. September vorbestellen.