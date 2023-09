Am morgigen Samstag ist es wieder soweit. In Blumberg steigt das Straßenfest. Es ist die traditionelle Sommer-Abschlussveranstaltung, die jährlich am letzten Wochenende der Sommerferien steigt. Wenn die meisten aus dem Sommerurlaub zurück sind, genießen zahlreiche Besucher den Bummel über die Blumberger Festmeile vom Handwerkerplatz sowie entlang der Tevesstraße. Gemütlich schlendern sie durch die Straßen, stärken sich mit den vielfältigen Leckereien der örtlichen Vereine und genießen den Plausch mit Familie, Freunden und Bekannten, die hier meist allesamt anzutreffen sind.

Wurzelsucher stellen aus

Eine der Gruppen, die am Samstag für Informationen und Unterhaltung sorgen, ist der Blumberger Heimat- und Geschichtsverein Wurzelsucher. Dieser präsentiert sich am Samstag beim Straßenfest mit einer eigenen Ausstellung. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr war für die Mitglieder um ihren Vorsitzenden Hermann Zorbach schnell klar, dass es auch bei der aktuellen Auflage der beliebten Blumberger Festmeile wieder eine Teilnahme des Vereins geben wird. Im vergangenen Jahr hatten die Wurzelsucher unter den Arkaden des ehemaligen Raff-Gebäudes gegenüber von der Stadtbibliothek ein kleines Freilichtmuseum aufgebaut und anhand verschiedener Stellwände und Exponate ihre Arbeit anschaulich vorgestellt, welche die Blumberger Historie strukturiert in vier thematische Bereiche gliedert: Wutachgebiet, Entstehung des Doggererzes, Flussgeschichte und Zollhaus-Ried sowie Blumberger Burg- und Schlossgeschichte. Auch in diesem Jahr befindet sich die Ausstellung der Wurzelsucher wieder am selben Standort. Diesmal wird dort unter anderem eine Galerie mit etwa 80 historischen Fotos zu sehen sein. Die vom Verein gesammelten Bilder dokumentieren die Geschichte von Dorf und Stadt Blumberg ab circa dem Jahr 1910 bis in die 1970er-Jahre. Ausgestellt werden alte Ansichten von Blumberg sowie Bilddokumente über die Entstehung und Entwicklung der Stadt Blumberg. Im Vorfeld haben die Mitglieder, federführend dabei Schriftführer Ralf Volz, mehr als 1000 Bilder aus verschiedenen Nachlassen gesichtet und die schönsten Exemplare für die Ausstellung ausgewählt.

Als besonderen Bestandteil hebt der Blumberger Historiker Jürgen Mahler einen Originalplan von Architekt Alfred Wolf aus Freiburg aus dem Jahr 1938 hervor, der Blumberg als nationalsozialistische Mustersiedlung mit Sport- und Aufmarschplätzen zeigt und für 20.000 Einwohner ausgelegt war, wobei davon letztlich nur die Bergarbeitersiedlungen realisiert wurden. Darüber hinaus gibt es zudem einige Exponate – wie etwa historische Geräte – zu sehen und auch das Konzept für das geplante Museum wird gezeigt.

Auftakt mit Bieranstich

Doch über den Stand der Wurzelsucher hinaus ist beim Straßenfest jede Menge zu entdecken: angefangen beim Bieranstich um 11 Uhr mit Bürgermeister Markus Keller. Musikalisch bringen sich Miriam Gehringer von 13 bis 14 Uhr mit Gitarre und Gesang sowie das Duo P. Jey & Gerry ab 20 Uhr ein. Die Villinger Puppenbühne spielt um 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr auf dem Marktplatz. Zu erleben gibt es Kasperletheater und Mitmach-Zaubern. Zuschauen kann man ab 18.30 Uhr auch beim Auftritt der Tanzschule Kikinos aus Schaffhausen. Außerdem wird eine Hüpfburg aufgebaut.

Eine über die Jahre immer beliebter gewordene Attraktion ist der Flohmarkt auf dem Straßenfest. Zwischen 11 und 18 Uhr heißt es hier am Samstag: Bummeln, Trödeln, Stöbern und Entdecken.