Blumberg – Gemütlich durch die Festmeile schlendern, mit Freunden und Bekannten plaudern, kulinarische Vielfalt genießen und den ganzen Tag Spaß haben: Das Blumberger Straßenfest am morgigen Samstag verspricht beste Unterhaltung in der Innenstadt.

28 Teilnehmer aus der Kernstadt und einigen Ortsteilen sorgen mit ihren vielfältigen Angeboten dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Darunter sind zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten, die den Besuchern eine Gaumenfreude bereiten. Egal ob Schweinshaxen oder gebratene Forellen vom Holzkohlegrill beim Skiclub Nordhalden, gegrillte Hähnchen oder deftige Hausmannskost mit Bratwürsten, selbst gemachtem Kartoffelsalat und Holzofenbrot beim Gaszug Randen, Flammkuchen bei den Blumberger Burghexen, Hackfleischküchle bei der Feuerwehr Epfenhofen, Westerneintopf bei der Schützengesellschaft, Hexenwecken bei den Stadthexen, Pulled Pork Burger und russisches Schaschlik beim Kleintierzuchtverein, Currywurst und Stockbrot beim TSC Abteilung Handball, Hackfleischspieße und Hähnchen beim Türkisch-Islamischen Kulturverein oder aber Hamburger, Schnitzel, Pizza und auch eine klassische Grillwurst mit Pommes am Wagen von Peter Damm – die angebotene Speisenvielfalt ist groß, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Süße Leckereien wie Kuchen, Torten, Eis und Waffeln dürfen dabei natürlich ebenfalls nicht fehlen, genauso wenig wie ein umfassendes Getränkeangeboten von alkoholfreien Kaltgetränken über Bier, Wein, Sekt und Secco, bis hin zu Spirituosen sowie einfallsreich gemixten Cocktail-Kreationen.

Etliche Vereine und Institutionen werden sich und ihre Tätigkeiten näher vorstellen. Der Heimat- und Geschichtsverein Wurzelsucher baut unter den Arkaden gegenüber der Stadtbibliothek eine sehenswerte Ausstellung mit Informationstafeln und Exponaten für das geplante Museum, etwa über den prägenden Doggererzbau in Blumberg, auf. Die Feuerwehr Blumberg ist mit der Drehleiter und einem Löschfahrzeug vor Ort und bietet zudem für die jüngeren Besucher einen Info- und Spielestand der Jugendfeuerwehr an. Die Rettungshundestaffel des DRK stellt ihre Arbeit vor und der TSC Abteilung Turnen bietet den Kindern die Möglichkeit, sich auf der großen Wiese neben der Kindertagesstätte Stadtzwerge sportlich zu betätigen: Dabei stehen Sackhüpfen, Dosenwerfen, Hula Hoop, Seilspringen und AirTrack-Matten zur Verfügung. Auch die Buchberg-Trolle widmen sich am Nachmittag den Kleinen und bieten eine Kinderdisco mit Kindercocktails, Waffeln und Süßigkeiten an, bevor abends im Partyzelt die Erwachsenen ausgelassen feiern können. Für strahlende Kinderaugen sorgen daneben die Wutach-Hexen mit dem beliebten Kinderschminken und Jongleur Matthias Preissler, der sich durch die Festmeile bewegt und seine Künste vorführt, wird die Besucher zum Staunen bringen.

Ein Flohmarkt mit 24 Ständen, der von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz sowie am Anfang der Tevesstraße stattfindet, rundet das vielfältige Angebot ab und lädt zum Stöbern nach alten Raritäten und dem ein oder anderen Schnäppchen ein.

Um 11 Uhr ist auch offizieller Festbeginn, wenn Bürgermeister Markus Keller das Straßenfest mit dem Fassanstich auf der Bühne in Höhe der Sparkasse eröffnen wird. Der Musikverein Kommingen umrahmt diesen und unterhält die Festgäste anschließend mit einem abwechslungsreichen Frühschoppenkonzert. Um 14 und 15 Uhr wird dort die Leistungsriege des TSC Abteilung Turnen ihr Können zeigen, bevor ab 16 Uhr der Musikverein Riedöschingen zur Unterhaltung aufspielt. Als musikalisches Highlight am Abend verspricht das Duo Crowson & Cramer von 20 bis 22.30 Uhr mit ihrem Gitarrenspiel und Hits von Sting, Pink Floyd, Bob Dylan oder den Dire Straits sowie eigenen Songs beste Unterhaltung.