Elf Mädchen und acht Jungen traten bei den Jugendmeisterschaften des Tennisclubs Rot Weiß Blumberg an. Die Meisterschaften fanden im Anschluss an das einwöchige Tenniscamp statt, organisiert durch Jugendwartin Carolin Szymanski mit vielen Helfern und Vereinstrainer Michael Misseler mit seinem Team. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde der spielerische Fortschritt durch das Training des Tenniscamps sichtbar.

Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ in drei Gruppen. Jugendwartin Carolin Szymanski ehrte die Sieger. Alle bekamen ein kleines Geschenk, die Besten einen Pokal. In der Gruppe I, der leistungsstärksten Gruppe, siegte (hinten von links) Jannik Iskandar vor Lucy Kanter und Tom Debatin (hinten von links). Die Gruppe II (Mitte von links) entschied Elias Iskandar vor Lara-Marie Scherer. Gleich viele Sätze gewannen gleich drei Kinder und belegten somit den dritten Rang: Elias Damm sowie nicht auf dem Bild Emily Vogt und Julia Faller. In der Gruppe III (vorne von links) siegte Lilly Arlt, gefolgt von Lia Pozar und Leopold Kreuz. Bild: Hannes Jettkandt