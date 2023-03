Steht das am 4. Juli 2019 eröffnete Museum für „Moped und Technikwelt“ in Blumberg Zollhaus, Schaffhauserstraße 21, vor dem Aus? Der Standortbetreiber und gleichzeitige Vorsitzende des beherbergten Vereins zur Erhaltung alter Gebrauchsgüter, Herbert Riegger, sieht für sein Lebenswerk nur noch wenige Perspektiven.

Zwei alte Gewölbekeller können im Museum für Moped und Technik auch für Veranstaltungen angemietet werden. | Bild: Hans Herrmann

„Wenn sich nicht einiges ändert, sehen wir uns leider gezwungen, unser Museum im ehemaligen Pferdestall der Posthalterei Zollhaus in absehbarer Zeit aufzulösen“, ist beim 61-jährigen Sammler aus Leidenschaft deutlicher Frust zu verspüren. Er bemängelt die Akzeptanz und die für ihn nötige Zusammenarbeit mit der Stadt Blumberg. Auch könnte er sich eine bessere Kooperation mit der Sauschwänzlebahn vorstellen. Doch noch hat er die Hoffnung nicht ganz aufgegeben und hofft mit einem klärenden Gespräch auf ein besseres Miteinander. „Wir haben das Museum ohne große finanzielle Hilfe 2019 geöffnet. Corona und der Ukraine-Krieg haben uns empfindlich getroffen“, stellt Riegger weitere Gründe für die negative Entwicklung fest. Dazu vermisst er auch aus Teilen der Bevölkerung die gewünschte Anerkennung.

Jede Menge Raritäten

Dabei verbirgt sich hinter seinem Museum für Moped und Technikwelt viel Potential. Über 2000 Exponate aus verschiedenen Epochen sind zu bewundern. Nicht nur die Sammlung von rund 200 alten Mopeds, sondern auch viele weitere Bereiche wie alte Nähmaschinen, Schreibmaschinen, Radios und weitere zahlreiche Raritäten sind auf über 600 Quadratmeter verteilt. Weitere historische Gerätschaften ab dem 18. Jahrhundert ergänzen das Sammelsurium. Dazu ist im zweiten Stock des Gebäudes eine Erweiterung mit Motorrädern oder längst vergessenen Techniken geplant. Mit Fachwissen und Liebe zum Detail klärt Herbert Riegger bei den Führungen über die Historie unterschiedlichster Sammelstücke auf.

Diese alten Bügeleisen haben längst ausgedient und können jetzt im Museum bewundert werden. | Bild: Gernot Suttheimer

Mit einer kleinen Gemeinschaft vom Verein ist er täglich bei der Arbeit, um Verbesserungen in dem altertümlichen Gebäude zu realisieren. Mit Tobias Theel, Andre Braun und Bernhard Kenk wird er aktuell von tatkräftigen Mitglieder unterstützt. Die alten Gemäuer geben einiges her. Zwei rustikale Gewölbekeller können für Veranstaltungen gemietet werden. Neben der Ausstellung ist in der Moped- und Technikwelt viel geboten.

Ein Orbaphone aus dem Jahr 1870 sowie ein gleichaltriges Diktaphone, als erste Diktier- und Aufnahmegeräte, gehören etwa zu den Seltenheiten. Auch technische Raffinessen, mit denen der Hobby-Techniker Bernhard Kenk auch mal eine Blechbüchse über ein magnetischen Feld mit Lichtschranke frei schweben lässt, sind an allen Ecken und Enden zu finden. Riegger hofft nun, mit einem runden Tisch Zukunftslösungen zu finden. „Zuletzt konnten wir uns nur dank einiger Sponsoren über Wasser halten“, beschreibt er die Situation. Die Stadtverwaltung betrachtet die Lage differenzierter. Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy vertritt eine klare Meinung. „Wir behandeln den Verein wie jeden anderen Verein in Blumberg und versuchen, ihn bei seinen Tätigkeiten zu unterstützen. Das Moped- und Technikmuseum erhielt 2022 eine Vereinsförderung. Auch bei Flyern für Veranstaltungen sowie dem Werbeschild über der Eingangstür sind wir behilflich“, gibt sie bekannt. „Sobald Bürgermeister Markus Keller aus seinem Urlaub zurückkommt, wird mit dem bereits vereinbarten Termin ein klärendes Gespräch stattfinden“, informiert sie über die anstehende Kommunikation.