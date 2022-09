von Simon Bäurer

Ein Anstieg an Urlaubsgästen sei in diesem Sommer nach der Pandemie wieder zu verspüren, berichtet Nadine Wehrle, Leiterin der Tourist-Info bei der Stadtverwaltung Blumberg. „Für Naturliebhaber ist Blumberg ein echter Geheimtipp“, ist sie sich sicher – und zieht zum Herbstanfang eine Zwischenbilanz im Bereich Tourismus.

„Die Hauptzielgruppe unserer Urlaubsgäste sind Wanderer.“ Für Wanderliebhaber sei Blumberg mit seinen zahlreichen Wanderwegen ein richtiges Paradies. Viele Gäste kämen in die Tourist-Info, um sich Wanderkarten und weitere Informationen einzuholen, so Wehrle.

Knotenpunkt verbindet Wanderwege

Mehrere prämierte Wanderrouten, wie der bei Wanderern sehr beliebte und bei Wanderprofis längst etablierte Schluchtensteig oder auch der noch relativ neue Wasserweltensteig, führen die Wanderer durch einzigartige Naturlandschaften.

Blumberg bilde für viele Fernwanderwege wie dem Ostweg oder dem Querweg einen Knotenpunkt, erzählt die Amtsleiterin stolz. Die in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein geführten Wanderungen wurden auch in diesem Sommer gut angenommen, bilanziert Nadine Wehrle.

Der Bahnhof in Zollhaus ist an den Fahrtagen Haltestelle der Sauschwänzlebahn. | Bild: Simon Bäurer

Gerade in Zeiten der Pandemie seien Wanderurlaube in Verbindung mit Wohnmobilreisen sehr beliebt gewesen, berichtet Nadine Wehrle. So sei auch die Nachfrage an Wohnmobilstellplätzen in diesem Sommer sehr gut gewesen, allerdings lägen die Zahlen für das erste Halbjahr noch nicht vor, so Nadine Wehrle. Der erst vor wenigen Jahren neu gestaltete Wohnmobilstellplatz in Achdorf finde seitdem eine weitaus größere Resonanz.

Attraktion Sauschwänzlebahn

Die Museumsbahn Sauschwänzlebahn zähle weiterhin zu den meistbesuchten Touristenattraktionen in Blumberg. Die durchgehend eingleisige Eisenbahnstrecke führt von Zollhaus bis nach Weizen und verfügt über einen kurvenreichen Streckenverlauf mit sechs Tunneln. Auf 25 Kilometern werden insgesamt 231 Höhenmeter überwunden.

Besonders die Highlight-Fahrten wie die Prosecco-Fahrt oder die Schwarzwaldhof-Ingenieurfahrt würden von den Besuchern rege gebucht, so die Amtsleiterin.

Auch die kulturellen Veranstaltungen wie die Picknick-Konzerte im Panoramabad wurden von vielen Einheimischen sowie Urlaubsgästen besucht, so Wehrle. Explizit neue touristische Veranstaltungen habe es in diesem Sommer nicht gegeben, berichtet Nadine Wehrle.

Es fehlt an Unterkünften

Zum einen sei die Planbarkeit aufgrund der Pandemie immer noch erschwert, zum anderen seien die Kapazitäten begrenzt. Gerade im Bereich der Übernachtungsmöglichkeiten fehle es an Unterkünften, so Wehrle. „Wir haben mittlerweile einen guten Standard erreicht“, so Wehrle insgesamt über den Tourismusbereich in Blumberg.

Eine Auswahl der schönsten Fotoaufnahmen der vergangenen 45 Jahre zeigt ein neuer Bildband zur Sauschwänzlebahn. Hier die historische Diesellok V36 aus den 1930er-Jahren. | Bild: Jens Peter Schmidt

Im Herbst und Winter stehen noch einzelne Events im Bereich der Sauschwänzlebahn an. Die Wandersaison werde nach Witterung Mitte Oktober zu Ende gehen, prognostiziert Wehrle.

Tourismusmesse im Blick

Die Stadtverwaltung werde demnächst mit den Vorbereitungen für den am 10. Dezember geplanten Weihnachtsmarkt an der Stadthalle beginnen. Auch die gemeinsame Teilnahme mit den Bahnbetrieben an der Tourismusmesse CMT in Stuttgart sei im Januar fest eingeplant. Insgesamt sei die Präsenz an Messen allerdings seit der Pandemie zurückgegangen, berichtet die Tourismusbeauftragte der Stadt abschließend.