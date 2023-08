2023 ist für Blumberg ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Wirtschaftliche Entwicklungen, die Ansiedlung von Neubaugebieten, der Wandel zu umweltfreundlichen Energien, das soziale Miteinander in Kernstadt und Ortsteilen sowie der Mangel an Fachkräften sind nur einige Themen, bei denen in Zukunft alle Kräfte gebündelt werden müssen.

Für Bürgermeister Markus Keller, den Gemeinderat oder die gesamte Wirtschaft sind in unsicheren Zeiten viel Weitsicht und innovative Lösungen gefordert. Im Gespräch mit Bürgermeister Markus Keller wird hier eine Halbzeit-Jahresbilanz gezogen und der Blick nach vorn gerichtet.

Herr Keller, vom akuten Fachkräftemangel im Öffentlichen Dienst bleibt auch Blumberg nicht verschont. Wie sieht die personelle Lage in der Stadtverwaltung aus? Wann können wir mit einem neuen Stadtkämmerer rechnen?

Die personelle Situation bei uns ist natürlich angespannt, aber alles im Rahmen. Der neue Kämmerer wurde bereits gewählt. Aufgrund von Kündigungsfristen wird er offiziell erst Anfang Januar den Dienst aufnehmen. Er ist aber bereits bei den Haushaltsgesprächen mit dabei.

Die Stadt Blumberg wie auch die Gemeinden Bräunlingen und Hüfingen scheiden als Gesellschafter überraschend bei der Energieversorgung Südbaar aus. Was sind die Gründe? Wie sieht die finanzielle Einigung aus?

In den kommenden Jahren müssten die kommunalen Gesellschafter Millionen in die Infrastruktur investieren. Die gesetzlichen Auflagen sind enorm – bei solchen Größenordnungen sind wir nicht dazu in der Lage. Daher hatten wir uns entschlossen, unsere Anteile an den Energiedienst zu verkaufen. Das Unternehmen wurde neutral bewertet. Die Verkaufssumme ist für uns im mittleren Millionenbereich.

Wie sind die Planungen für eine zukunftsgerechte und umweltfreundliche Energieversorgung bei der Stadt Blumberg ausgerichtet?

Bei der kommunalen Wärmeplanung sind wir auf dem Weg. PV-Anlagen auf dem Schulcampus, Feuerwehrhaus Achdorf und der Kindergarten sind in Planung. Unabhängig davon haben wir beschlossen, dass der Verkaufserlös der ESB in nachhaltige Energieprojekte bei uns wieder reinvestiert wird.

Der Schulcampus macht deutliche Fortschritte und eine pünktliche Fertigstellung des Bauabschnittes 1 Mitte des nächsten Jahres ist realistisch. Wie sehen hier Ihr Fazit und der Blick in die Zukunft aus?

Die Schule wird klasse. Ich bin mit dem Verlauf der Baustelle sehr zufrieden – hier machen die Firmen und meine Bauverwaltung einen tollen Job. Die Kostenentwicklung hat uns ebenfalls nicht böse überrascht. Spätestens nach der Fertigstellung werden wir die weiteren Schritte konkretisieren.

In der Folge mit dem Bauabschnitt 2 und dem Umzug der Werkrealschule wird die weiträumige Scheffelschule im innerstädtischen Gebiet leerstehen. Gibt es betreffend der weiteren Nutzung irgendwelche Pläne?

Konkret ist das Projekt im Landessanierungsprogramm, das heißt, eine Umnutzung kann grundsätzlich gefördert werden. Konkrete Beschlüsse über die Nachnutzung hat der Gemeinderat noch nicht gefasst. Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, das Gebäude für kulturelle und soziale Zwecke zu nutzen.

Plätze für neuen Wohnraum stehen immer auf der Agenda. Bei dem neuen Projekt „Wohnen im Blumberg-Quartier“ auf dem letzten freien Lauffenmühle-Areal wurde man sich nach einiger Vorlaufzeit mit einem Investor einig. Hier sollen 17 Eigentumswohnungen sowie zwei weitere Geschäfte entstehen. Wie beurteilen Sie diese neue Anlage?

Ich freue mich sehr, wie in unseren Standort investiert wird. Das unterstreicht die Anziehungskraft unserer Stadt. Architektonisch ist der Entwurf gelungen. Der Mix aus Wohnen und Gewerbe mit der unterschiedlichen Zugangssituation ist durchdacht. Ich bin sehr zufrieden.

Vor dem weiteren Neubau-Gebiet eines privaten Investors „Neue Mitte Blumberg – Lauffenmühle“ wurde in den vergangenen Wochen ein gigantischer Lärmschutzwall errichtet. Das sorgt in der Bevölkerung für Kopfschütteln und Diskussionen. Was meinen Sie dazu?

Der Lärmschutzwall passt optisch nicht in das Stadtbild. Eigentlich hätte vor dem Bau der dahinter liegenden Einfamilienhäuser an dieser Stelle ein Wohn-und Geschäftshaus entstehen sollen, was sich aber nicht so schnell realisieren ließ. Dieses Gebäude hätte in gleicher Weise den Lärmschutz gewährleistet. Der Lärmschutz an dieser Stelle war Bestandteil des Bebauungsplans und allen Parteien von Anfang an bekannt.

Nach der Pandemie-Pause konnte das Street-Art-Festival wieder veranstaltet werden. Wie ist hier Ihre Bilanz und was erwarten Sie von „Blumberg on Ice“, welches im Januar 2024 nach dreijähriger Auszeit wieder für viel Spaß auf Kufen sorgen wird?

Nach drei Jahren Pause hat es mir persönlich wieder richtig Spaß gemacht. Die Besucher sind dem Festival treu geblieben. Ich bin mir sicher, dass das auch bei „Blumberg on Ice“ erneut wieder so sein wird.

Im Jahr 2024 stehen im Juni die Kommunalwahlen auf dem Programm. Wie sind hier Ihre Erwartungen und wie sehen Sie dabei die Zusammenarbeit mit den Ortsteilen?

Kommunalpolitik ist nahe am Menschen. Die Beschlüsse des Gemeinderates sind oft in der Stadt unmittelbar sicht- und spürbar. Kindergärten, Schulen, Breitband, Schwimmbad oder jüngst der Kunstrasenplatz sind nur wenige Beispiele. Ich werbe dafür, politisch Verantwortung zu übernehmen und für ein Amt im Gemeinderat oder Ortschaftsrat zu kandidieren. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten und Ortsvorstehern ist ausgezeichnet und macht richtig Spaß.

Wir sind mitten in den Sommerferien, haben Sie noch einen Urlaub geplant?

Wir werden während der Sommerferien noch ein paar Tage verreisen.