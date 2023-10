Dass die Kindergärten aus allen Nähten platzen, ist ein Problem der Zeit, von welchem nicht nur Blumberg und seine Ortsteile betroffen sind. Sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilgemeinden ist die Nachfrage nach Plätzen groß und innovative Lösungen sind gefordert. Aktuell stehen auf der Warteliste in Blumberg circa 30 Kinder.

Bereits im Haupt- und Finanzausschuss hatten die Gemeinderäte dafür gestimmt, eine zusätzliche Kindergartengruppe zu schaffen. Als Lösung wurde eine zusätzliche Außeneinrichtung am Sophie-Scholl-Kindergarten vorgeschlagen. Dieser sollte, so die Pläne, 25 Plätze mit verlängerten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, im Zeitraum zwischen 7.30 bis 13.30 Uhr, bieten.

Es werden Räume frei

Doch jetzt bieten sich neue Möglichkeiten: Mit dem geplanten Umzug der Grundschule Eichberg im Sommer 2024 in das neue Gebäude im Schulcampus werden die aktuellen Räumlichkeiten der Schulkindbetreuung mit drei zusammenhängenden mobilen Klassenzimmern frei. Ein Umbau dieser Räumlichkeiten für eine Kita-Nutzung ist nach Einschätzung des Ausschusses grundsätzlich möglich. Mit dem Umbau der Räumlichkeiten kann nach ersten Überprüfungen im Sommer/Herbst 2024 gestartet werden, so dass der Betrieb spätestens am 1. Januar 2025 möglich wäre. Die geschätzten Baukosten liegen bei 138.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte diesen Maßnahmen zu.

Auch für Bürgermeister Markus Keller ist dies eine praktikable Lösung. „Ich hätte nie gedacht, dass unsere mobilen Klassenzimmer eine derart nachhaltige Benutzung erfahren“, begrüßte er diese Entscheidung. Doch damit nicht genug: Des Weiteren soll überprüft werden, ob im Obergeschoss der evangelischen Kindertagesstätte Buchberg-Arche zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten für die Kita geschaffen werden können.

Und wie sieht es in den anderen Ortsteilen aus? Im Untergeschoss des Kindergartens in Riedböhringen wurde im September 2022 eine zusätzliche Kleingruppe mit zwölf Plätzen geschaffen, diese wurde von der Erzdiözese Freiburg jedoch nur bis August 2025 genehmigt und diese Genehmigung kann nicht verlängert werden. Um eine langfristige Lösung zu schaffen, soll ein Angebot der Verrechnungsstelle für eine bauliche Erweiterung auf Dauer überprüft werden. In den weiteren Ortsteilen reichen nach dem Stand der Anmeldungsverfahren die Plätze für die Jahre 2024 und 2025 aus.

In Blumberg werden laut Angaben der städtischen Internetseite vier kommunale und vier kirchliche Kindertagesstätten betrieben. Das sind als städtische Einrichtungen der Sophie-Scholl-Kindergarten in Blumberg, die Kindertagesstätte Stadtzwerge in Blumberg sowie die Kindergärten Hondingen und Epfenhofen. Katholische Einrichtungen sind die Kindertagesstätte St. Josef Blumberg und die Kindergärten St. Josef und Arche Noah, beide in Riedböhringen. Eine evangelische Einrichtung ist die Kindertagesstätte Buchberg-Arche. In insgesamt 20 Gruppen besuchen rund 400 Kinder im Alter von sechs Monaten bis sieben Jahre diese Einrichtungen.