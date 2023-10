Die Stadt Blumberg schießt im kommenden Jahr voraussichtlich rund 100.000 Euro zu Sanierungen und Anschaffungen katholischer Kindergärten im Kernort, in Riedöschingen und in Riedböhringen zu. Der Haupt- und Finanzausschusses empfahl dem Gemeinderat, die nötigen Investitionen in den Etat einzustellen.

Von der Geschäftsführung Kindergarteneinrichtungen der Erzdiözese Freiburg war Daniela Metzler mit ihrem Sitz in Stühlingen selbst vor Ort und legte dem Ausschuss die geplanten Maßnahmen mit entsprechenden Angeboten nochmals vor. Mit ihrem Zuschuss von 70 Prozent steht die Stadtverwaltung bei diesen Projekten in den konfessionellen Einrichtungen in der Pflicht. Die von Daniela Metzler vorab vorgelegten Pläne mit Angeboten wurden von der städtischen Rechnungsstelle intensiv geprüft und mit einem eigenen Überarbeitungskonzept vorgelegt.

In der Kita St. Josef in Blumberg herrscht dringender Handlungsbedarf. Notwendig sind vor allem Malerarbeiten, eine Erneuerung der Bodenbeläge, die Einstellung von Fenster- und Terrassentüren sowie die Anbringung von Fingerklemmschutz an den Innentüren. Nachgebessert werden muss Heizungssteuerung.

Für die nächsten zwei Jahre steht auch eine Sanierung des katholischen Kindergartens in Riedöschingen an. Nach Aussage von Daniela Metzler muss man hier noch das Angebot eines Architekten einholen. Beim katholischen Kindergarten Arche Noah in Riedböhringen wurde ein Sonnensegel für den Außenbereich genehmigt. Insgesamt wurden die Investitionskosten für alle drei katholischen Kindergärten auf 145.000 Euro geschätzt. Die Stadt Blumberg wäre hier mit einem Anteil von 101.500 Euro in der Pflicht.

Auch für den evangelischen Kindergarten Buchberg/Arche, dessen Gebäude sich im städtischen Besitz befinden, stehen Mittelanmeldungen von 12.530 Euro an. Als Eigentümer muss die Stadt Blumberg die Kosten zu 100 Prozent übernehmen.