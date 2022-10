von Gernot Suttheimer

Der Gemeinderat entschied bei seiner jüngsten Sitzung über die beantragten Förderungen für Vereinsinvestitionen im Jahr 2023. Städtische Zuschüsse gehen an den SV Fützen, den VfL Riedböhringen und den Musikverein Hondingen. Die Gesamtfördersumme für die Vereinsinvestitionen beläuft sich für das nächste Jahr auf einen Betrag von 13.152,77 Euro.

Der SV Fützen erhält Zuschüsse für die unterirdische Beregnungsanlage in Höhe von 4826,59 Euro und für die bereits getätigte Anschaffung eines Mähroboters in Höhe von 2626,18 Euro. Der Musikverein Hondingen bekommt eine Förderung für den Kauf eines Schlagzeuges in Höhe von 700 Euro. Dem VfL Riedböhringen wird ein Zuschuss für die Erneuerung der Flutlichtanlage in Höhe von 4250 Euro gewährt.

Alle Anträge auf Vereinsinvestitionsförderung sind fristgerecht bei der Stadt Blumberg gestellt worden. Gemäß den Förderrichtlinien müssen Anträge für das kommende Haushaltsjahr gestellt werden, wobei die Anschaffung erst nach Genehmigung erfolgen darf. Bei drei der vier gestellten Anträge treffen diese Anforderungen zu.

Richtlinien für die Vereinsförderung

Die Förderrichtlinien der Stadt besagen, dass Anschaffungen oder begonnene Investitionen nachträglich nicht mehr förderfähig sind. Konkret heißt es dort: Investitionszuschüsse werden maximal auf 20 Prozent der Investitionssumme gewährt; höchstens jedoch 5000 Euro je Einzelmaßnahme.

Baumaßnahmen je Verein werden grundsätzlich mit einer Höchstsumme von 10.000 Euro bezuschusst, auch wenn sich die Baumaßnahme auf einzelne Bauabschnitte oder Jahre verteilt.

Alle Vereine in Blumberg Die Stadt Blumberg listet die Vereine in Kernstadt und Stadtteilen auf ihrer Homepage stadt-blumberg.de. Unter „Leben & Wohnen“ gibt es die Rubrik Vereine und Verbände. Bei der Vereinsliste lassen sich alle Eintragungen durchschauen oder einzelne Vereine suchen. Meist sind die Vereine mit E-Mail-Kontakt und Website eingetragen.

Der SV Fützen plant den Bau einer neuen unterirdischen Beregnungsanlage. Die Anlage dient der Rasenpflege sowie der Bewässerung des Rasenplatzes. Die letzte Anschaffung für die Bewässerung des Rasenplatzes wurde in den 90er-Jahren getätigt. Es handelte sich dabei um eine Beregnungsanlage, die auf dem Platz stand. Diese Anlage ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss ausgetauscht werden.

Im Februar dieses Jahres hat der SV Fützen bereits einen Mähroboter für die Pflege des Platzes angeschafft. Der bisherige Platzwart konnte aus gesundheitlichen Gründen die Platzpflege nicht fortsetzen. Er hatte noch den inzwischen recht alten Aufsitzmäher benutzt. Somit musste sich der SV Fützen kurzfristig für den Kauf des Mähroboters entscheiden.

Jetzige Flutlichtanlage teils defekt

Der VfL Riedböhringen bat um eine Förderung für die Erneuerung der Flutlichtanlage. Diese Anschaffung diene zur Sicherstellung des Trainings- und Spielbetriebes der Jugendteams und der aktiven Mannschaften in den Abendstunden.

Weil die jetzige Flutlichtanlage teils defekt ist, musste die Investition im Sommer 2022 erfolgen, um den Spielbetrieb in der Saison 2022/23 zu gewährleisten. Aus den Kosten in Höhe von 40.377,45 Euro ergibt sich die Fördersumme von 4.250 Euro.

Schlagzeug für Früherziehung und Aktive

Beim Musikverein Hondingen ist die Anschaffung eines neuen Schlagzeuges erforderlich. Das Schlagzeug wird zur Unterstützung der Jungmusikerausbildung, für die Früherziehung sowie den aktiven Bereich genutzt.

Die Fördersummen der einzelnen Anträge werden nach Eingang des Verwendungsnachweises von der Stadtverwaltung nochmals geprüft und gegebenenfalls angepasst.