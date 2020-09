von Reiner Baltzer

In der Blumberger Eichbergsporthalle hüpfte am Sonntag nach längerer Pause wieder einmal der kleine weiße Ball. Der Vorsitzende des Blumberg Tischtennis-Clubs (TTC) Mike Jegg und sein Team hatten aktive Spielerinnen und Spieler aus der Region und der benachbarten Schweiz zu einem Sondertraining eingeladen.

Stolz präsentieren sich die Tischtennisspieler mit den Trainern, ganz links Mike Jegg, Vorsitzender des TTC Blumberg. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Sondertraining deshalb, da der Vereinschef drei herausragende Trainerinnen und Trainer, die es in den Jahren zuvor zu Meisterehren auf deutscher, schweizerischer und europäischer Ebene gebracht haben und nunmehr als Trainer mit den A-Lizenzen in der Schweiz und Deutschland tätig sind, in Blumberg gastierten. Mehr als 40 Sportlerinnen und Sportler, insgesamt erfahrene Spielerinnen und Spieler in den verschiedenen Ligen, fanden an diesem Tag den Weg in die Blumberger Eichberg-Sporthalle, um von Elke Schall-Süss, Pavel Rehorek und Michael Kubat fit gemacht zu werden.

Die drei Trainer, von links Pavel Rehorek (von links), Elke Schall-Süss, und Michael Kubat. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

An zwanzig Tischtennisplatten zeigten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die aus den verschiedensten Clubs kamen, schon einmal ihr Können und ihre Fitness, immer wieder einmal angeleitet von den Trainern, die sichtlich ihre Freude an der Ausübung ihrer Tätigkeiten hatten. Nach rund fünf Stunden intensiven Trainings, unterbrochen durch eine Mittagspause mit einem Essen, wussten die Spielerinnen und Spieler, was sie geleistet hatten.

Sowohl Elke Schall-Süss, als auch Pavel Rehorek und Michael Kubat können auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Derzeit trainiert Elke, die vierfache Europa- und zehnfache Deutsche Meisterin und dreimal Spielerin des Jahres, Teams auf verschiedenen Ebenen in Deutschland. So auch Pavel, der als Mannschafts-Coach der Schweiz bei Meisterschaften auf allen Ebenen tätig war und zweimal Trainer des Jahres in den Schweiz wurde.

Pavel Rehorek neuer Jugendtrainer in Blumberg

Michael ist nunmehr Trainer des Teams St. Gallen, er war aber auch schon in Deutschland tätig. Die Freude bei den Verantwortlichen des TTC Blumberg ist groß: Pavel Rehorek konnte jetzt von Mike Jegg als Jugendtrainer des TTC Blumberg verpflichtet werden.