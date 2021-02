Blumberg wird immer mehr zu einem Schwerpunkt für Pflegeplätze und Betreutes Wohnen. Nachdem das Servicehaus Sonnenhalde inzwischen in Betrieb ist und situationsbedingt schon mehr als die Hälfte der 60 Plätze belegt sind, wird im Gemeinderat am Donnerstag ein Anschlussprojekt vorgestellt.

Das Servicehaus Sonnenhalde soll einen Erweiterungsbau mit 18 Plätze erhalten. Es ist vorgesehen, den derzeit nicht genutzten Bereich unterhalb der Eichbergsporthalle für einen Erweiterungsbau der bereits bestehenden Pflegeeinrichtung „Sonnenhalde“ zu nutzen, heißt es in der Vorlage. Neben der Kostensenkung für die Grundstückspflege in Form von Gartenarbeiten und Bepflanzungen, sowie dem Ertrag aus der Veräußerung des Grundstücks, werde dadurch Wohnraum für die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung geschaffen, um den Wohnungsmarkt vor Ort nicht zu belasten.

Bauträger soll die Werner Wohnbau GmbH Co. KG werden. Die Bebauung wurde so dimensioniert, dass keinerlei nachbarschaftliche Einschränkungen entstünden. Da das neue Gebäude circa fünf Meter tiefer und circa 30 Meter von der Sporthalle entfernt geplant wird, werde die Halle in keiner Weise eingeschränkt. Vorgesehen sind auch 20 Tiefgaragenplätze und sechs Stellplätze auf dem Gelände.