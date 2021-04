von Conny Hahn

Der Hondinger Singer-Songwriter und Musikproduzent Johannes Burghart startet durch: nur sechs Wochen nach seiner zweiten Single erscheint am Freitagabend bereits sein drittes Lied – ein Sommerhit mit Radio-Potenzial.

Radio-Potenzial

Mit diesem Song mit dem Titel „Take me anywhere“ wollte der junge Musiker diesmal etwas Flottes produzieren. „Meine Songs sind sonst meistens eher ruhiger und gefühlsstark, obwohl ich eigentlich ein sehr lustiger Typ bin. Mit meinem neuen Lied möchte ich auch diese andere Facette von mir zeigen.“

Song selbst geschrieben

Geschrieben hat der 27-jährige Künstler das Lied bereits auf seiner mehr als dreijährigen musikalischen Weltreise durch Europa, inspiriert durch den Sommer, den er musizierend in verschiedenen Ländern verbrachte und dabei viele Abenteuer und Glücksmomente erlebte. So ist der Song voller Frühlingsgefühle und stark auf den Sommer getrimmt. Produziert hat ihn Johannes Burghart nun innerhalb von drei Wochen in seinem eigenen Tonstudio, in dem er für sich selbst produziert, aber auch für andere Künstler arbeitet. Der Song orientiert sich von der Stilrichtung her an den derzeit wieder sehr beliebten 1980er-Jahren und folgt damit dem aktuellen Trend der neu gemachten 80er-Hits.

„Das ist mein erster Song, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er Chancen haben könnte, sogar mal hier im Radio zu laufen.“ Johannes Burghart hat sein neues Lied bereits an alle Radiosender verteilt, die auch Neulingen wie ihm in entsprechenden Newcomer-Shows oder Sommerhit-Sendungen hin und wieder Gelegenheit geben, sich und ihre Musik zu präsentieren.

Der Song ist ab 30 Mai abends im Internet zu hören

Doch unabhängig davon haben ab heute alle Fans und Musikinteressierten die Gelegenheit, sich den neuen Song anzuhören und in die musikalische Sommerreise von Johannes Burghart einzutauchen, der unter dem Künstlernamen „GrownUp Boy“ auftritt. Um 18 Uhr ist es soweit und das Lied „Take me anywhere“ erscheint. Es steht auf YouTube oder Spotify unter der Seite des „GrownUp Boy“ zur Verfügung, wird aber auch auf allen anderen Musikkanälen veröffentlicht. Nach „Golden“ und „Lifebelt“ ist „Take me anywhere“ die dritte Single von Johannes Burghart unter seinem Künstlernamen. Zuvor hat er bereits mehrere Songs unter seinem richtigen Namen veröffentlicht. Mit seinem dritten Titel kommt der Musikproduzent seinem Vorhaben, eine EP als Vorstufe zum eigenen Album zu veröffentlichen, wieder ein Stück näher.