Michaela Frey im Rathaus ist gerüstet. Seit einem halben Jahr beschäftigt sie sich fast nur noch mit der Landtagswahl. Es ist ihre erste alleinige Wahl als zuständige Sachbearbeiterin, bei der Kommunalwahl 2019 hatte sie noch ihre Vorgängerin Linda Fleischer zur Seite. Sie fühlt sich gut, wie sie sagt, „durch mein Team, das ich habe, funktioniert das perfekt. Und ich hatte eine super Einarbeitung durch Linda Fleischer.“

527 Erstwähler

In Blumberg und den Teilorten gibt es 7104 Wahlberechtigte, darunter sind im Vergleich zur Landtagswahl 2016 nun 527 Erstwähler. Bei der letzten Landtagswahl waren es 7209 Wahlberechtigte, bei der Landtagswahl 2011 hatte Blumberg 7339 Wahlberechtigte. Fützen wird bei dieser Wahl ein repräsentativer Wahlbezirk.

Die Vorbereitungen laufen unter Hochdruck, Wahlhelferboxen werden gerichtet, Feinabstimmung mit den Ortsvorstehern, auch die Schulung der Wahlhelfer ist erfolgt. Drei Mal wurden kleine Wahlbezirke zusammengelegt, wo es passt, etwa wo die Kinder Kindergarten und Grundschule zusammen besuchen. „Das ist alles coronabedingt“, Epfenhofen und Fützen bilden eine gewisse Einheit, ebenso Kommingen und Nordhalden, sowie Zollhaus und Randen, erklärt Frey.

In den Wahllokalen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden: sowohl zwischen den Wahlhelfern als auch zum Wähler hin. „Jeder Wahlhelfer sitzt an einem Tisch“. Da die Wahlberechtigen jedoch die Wahlzettel im Wahllokal erhalten, werden alle Wahlhelfer mit FFP II-Masken ausgestattet. Die Richtlinien für die Wahl hat die Stadt auch im Mitteilungsblatt veröffentlicht. So gehört dazu, dass auch die Wähler das Wahllokal mit einer medizinischen Maske betreten und beim Eintritt die Hände desinfizieren.

Änderung in den Stadtteilen

Eine Änderung gibt es auch in den Stadtteilen: „Wegen Corona haben wir die Wahllokale alle von den Rathäusern in die Hallen verlegt.“ In Achdorf im „Haus des Gastes“, „so dass wir auch einen Einbahnverkehr regeln können oder im rollierenden Weg, so dass man sich weitestgehend aus dem Weg gehen kann“ sagt Frey. In Fützen die Buchberghalle, in Hondingen das Gemeinschaftshaus, in Kommingen das Gemeinschaftshaus, in Riedböhringen die Mehrzweckhalle und in die Riedöschingen die Kompromissbachhalle. Auf der Wahlbenachrichtigung steht auch, ob das Wahllokal rollstuhlgerecht ist und wenn nicht, an welche Telefonnummer man sich wenden kann.

Michaela Frey betont: „Da es einige Änderungen gegeben hat, ist es wichtig, dass jeder Wähler noch einmal auf seine Wahlbenachrichtigung schaut: Dort sieht er, wo sein Wahllokal ist.“

Die Wahlhelfer haben die Möglichkeit, am Samstag einen freiwilligen Corona-Schnelltest zu machen, den die Stadt zusammen mit dem DRK anbietet. Die Wahlhelfer seien schon informiert, sagte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy, die Örtlichkeit würden sie noch bestimmen, sie richte sich danach, wie viele Wahlhelfer so einen Test machen wollten.

Mehr als doppelt so viele Briefwähler

Bei den Briefwählern zeichnet sich eine neue Steigerung ab. Stand gestern Nachmittag waren es schon 1689 Briefwähler, teilte Michaela Frey mit, mehr als doppelt so viel wie die 732 Briefwähler bei der Landtagswahl 2016 und schon vier mal so viele Briefwähler wie bei der Landtagswahl 2011 mit 427 Briefwählern.