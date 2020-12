So macht der Winter Spaß: Der schneebedeckte Hang von der Eichberggrundschule in Blumberg hinunter zur Achdorfer Straße ist für viele Familien ein kleines Rodelparadies. Fast den ganzen Tag über herrscht dort Bewegung, Kinder und Eltern genießen die winterliche Freuden in der Schneelandschaft.

Daniel Hertel (links) sowie Cüneyt Günel und sein Sohn Yacub genießen den Blumberger Winter beim Rodeln vor der Eichberg-Grundschule. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard