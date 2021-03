von Malena Schwenk

Ihre Generalversammlung hielt die Landjugend Hondingen dieses Jahr wegen der aktuellen Beschränkungen digital ab. Ein Rückblick auf das vergangene Jahr machte klar, wie stark auch die Landjugend von der Pandemie getroffen wurde. Zwar konnte im Februar 2020 noch die traditionelle Blackout-Party zum 25-jährigen Jubiläum stattfinden, jedoch mussten das Ostereieressen, das Tischkickerturnier und auch die Weihnachtsfeier ausfallen.

Zu den Höhepunkten im Jahr der Landjugend Hondingen zählt die Sonnwendfeier auf dem Walliberg. Unser Bild zeigt von links Lena Sitte, Clemens Pfeiffer, Selina Fetscher, Christoph Pfeiffer, Miriam Gehringer. Bild: Landjugend | Bild: Landjugend Hondingen

Trotzdem konnten einige der wöchentlichen Gruppenabende digital stattfinden und auch die Kreissonnwendfeier musste nicht ganz ausfallen, sondern wurde per Livestream übertragen und erhielt sogar einen Bericht im SWR-Fernsehen. Ein besonderer Dank für das Engagement im letzten Jahr ging an Udo Fetscher für die Musik, Selina Fetscher sowie Karin und Malena Schwenk für die Betreuung der Kindertrachtengruppe und an Beate Fetscher, die nach 20 Jahren ihre Tätigkeit in der Kindertrachtengruppe beendet hatte.

Weniger Ausgaben

Finanziell sorgten die Veranstaltung „Blackout“ und Essensstände im Ort anlässlich der Sonnwendfeier für Einnahmen in der Vereinskasse, und mangels Veranstaltungen gab es auch weniger Ausgaben als in vergangenen Jahren. Auch wurde eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen für die aktuell 193 Mitglieder, davon 101 aktive.

Neu gewählt wurden bei der Versammlung Bernd Steffen, Christoph Meilhammer, Sebastian Fetscher und Elena Gehringer als Beisitzer sowie Louisa Fetscher als Schriftführerin, die damit Lena Sitte ablöste. Clemens Pfeiffer wurde Kassierer, er übernahm damit das Amt von Miriam Gehringer, und Selina Fetscher wurde als Vorständin wiedergewählt.

Für das Jahr 2021 sind das Anschaffen von Jacken mit Vereinslogo und weitere digitale Gruppenabende geplant. Im darauffolgenden Jahr 2022 stehen dann das 50-jährige Bestehen der Hondinger Landjugend sowie das 22-jährige Bestehen der Kindertrachtengruppe an. Die digitale Generalversammlung endete mit der Hoffnung auf ein besseres Jahr und großem Lob für den reibungslosen Ablauf.