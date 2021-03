Blumberg – Mit Spannung blicken viele auf die Landtagswahl am Sonntag. Zum ersten Mal überhaupt findet eine Bürgerabstimmung unter den Bedingungen einer Corona-Pandemie statt.

Hygiene oberstes Gebot

Oberstes Gebot in den Wahllokalen sind Hygiene-Maßnahmen gemäß der Corona-Verordnung. So müssen die Wähler einen eine medizinische Maske tragen, ihre Hände desinfizieren, einen Mindestabstand von 1,5 Metern wahren, die Kontaktbeschränkungen auch vor dem Wahllokal beachten und jeder erhält für das Ausfüllen des Wahlzettels einen eigenen Stift.

Mit dem Ergebnis rechnet Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy frühestens gegen 20 Uhr, das hänge vor allem vom Auszählen der Briefwahl ab, die erfahrungsgemäß am längsten dauere. Wegen der zu erwarteten Zunahme der Briefwähler hat die Stadt die Briefwahl vorsorglich in zwei Bezirke eingeteilt. Doch bereits jetzt steht fest, dass jeder dieser beiden Bezirke mehr Arbeit verursachen wird als bei der Landtagswahl 2016. Lag doch die Zahl der Briefwähler am Freitagvormittag schon bei mehr als 1700 und damit schon mehr als doppelt so hoch wie bei der Wahl 2016 mit 732 Briefwählern.

Nur noch zehn Wahlbezirke

Erstmals hat Blumberg nur noch zehn Wahlbezirke, fünf weniger als bei der letzten Wahl: drei in der Kernstadt, hier wurde die Stadtbibliothek mit der Scheffeschule zusammengelegt und der Wahlbezirk Realschule mit der Stadthalle, dazu kommt das Rathaus II. Dazu kommen sechs Wahlbezirke in den Teilorten Achdorf, Hondingen, Fützen, Kommingen, Riedböhringen und Riedöschingen sowie Zollhaus. Wobei in Fützen auch Epfenhofen angeschlossen ist, in Kommingen Nordhalden und in Zollhaus der Nachbarort Randen.

Fützen wählt auch für Statistik

Der Wahlbezirk Fützen wird bei dieser Wahl ein repräsentativer Wahlbezirk. Sprich, die dortigen Ergebnisse gehen in die repräsentative Wahlstatistik ein. Für das Blumberger Wahlergebnis werden die Stimmzettel zunächst vor Ort in der Fützener Buchberghalle ausgezählt und danach nach Stuttgart an das Statistische Landesamt geschickt.

Bürgermeister appelliert

Bürgermeister Markus Keller appelliert: „Ich kann nur jeden ermuntern, zur Wahl zu gehen. Wir können froh und dankbar sein, dass wir die Möglichkeit haben, frei und geheim zu wählen. Und wer wirklich Politik beeinflussen will, kann dies durch die Teilnahme an der Wahl tun.“ Keller wünscht sich eine höhere Wahlbeteilugng als bei der Landtagswahl 2016. „Da sollte wirklich jeder vom Wahlrecht Gebrauch machen.“

