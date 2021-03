von Conny Hahn

Die Stadt Blumberg bereitet ihren jüngsten Bürgern mit einer Corona-konformen Bastelaktion zu Ostern eine Freude.

Alle Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen in Blumberg und den Ortsteilen erhielten für die Aktion „Ostern im Becher“ Bastelvorlagen, Pappbecher und süße Leckereien. So konnten sich in der vergangenen Woche insgesamt 725 Kinder ans Werk machen und fleißig basteln, um ihren ganz persönlichen Osterhasenbecher zu gestalten.

Erzieherinnen begeistert

Die Erzieherinnen aller zwölf Einrichtungen waren von der Idee begeistert und haben gerne bei der Umsetzung unterstützt. Auch die Kinder waren mit Freude dabei und ließen ihrer Kreativität bei der Gestaltung ihrer Osterbecher freien Lauf. Fertig gestaltet, wurden die Becher schließlich mit den Süßigkeiten gefüllt, sodass sie die kleinen Künstler in ihrer jeweiligen Einrichtung suchen und sich über diese schöne Osterüberraschung freuen konnten.

„Unseren jüngsten Bürgern wollen wir über Ostern eine kleine Freude bereiten“, erklärt Bürgermeister Markus Keller zum Hintergrund der Aktion. Die Kinder müssten gerade in der aktuellen Zeit viele Einschränkungen hinnehmen. Mit der Osteraktion will sich die Stadt bei ihren kleinen Bürgern für ihr Verständnis bedanken. Die Aktion fand dieses Jahr zum ersten Mal statt und wurde durch den Bereich Standortmarketing der Stadt Blumberg organisiert. Das Konzept hierfür hat Lorena Schey, Auszubildende zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit im ersten Lehrjahr, erarbeitet.