Der Skiclub Nordhalden startet mit neuem Fahrplan in die Wintersaison sowie in das nächste Vereinsjahr. Neben Ski- und Snowboardkursen sind wieder Schneeschuhwanderungen geplant. Das gemeinsame Dorffest in Nordhalden soll ausgebaut werden. Dies ging aus der Jahreshauptversammlung des Vereins am Montagabend in der Dorferlebnisscheune in Nordhalden hervor. Der erste Vorsitzende Johannes Lohberger freute sich über das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder in der voll besetzten Lokalität und blickte zufrieden auf ein gelungenes Jahr zurück, in dem man neue Wege eingeschlagen und bewährte Pfade verlassen habe. Die größte Veränderung war dabei die Absage der Teilnahme am Blumberger Straßenfest. Das Fest war über viele Jahre hinweg die Haupteinnahmequelle des Vereins. Man habe sich die Entscheidung alles andere als leicht gemacht, doch letztlich sei man an einem Punkt angelangt, an dem man das Fest in seiner bekannten Form mit einem großen Zelt als beliebte Einkehrmöglichkeit mit der vorhandenen Mannschaft nicht mehr stemmen konnte.

Nach reiflicher Überlegung haben sich die Verantwortlichen schließlich gegen eine Teilnahme in abgespeckter Form entschieden und stattdessen den Weg „ganz oder gar nicht“ gewählt. Das bedeute in Konsequenz, dass der Skiclub auch in den kommenden Jahren nicht mehr am Straßenfest teilnimmt, so der erste Vorsitzende in seiner Begründung. Um die Zukunft mit einem für den Verein tragbaren Weg zu gestalten, habe man stattdessen neue Veranstaltungen wie etwa die Schneeschuhwanderungen in den Vereinskalender integriert und mit dem Dreiklang aus Dorffest, Haxenverkauf „to go“ sowie dem Helfereinsatz bei „Blumberg on Ice“ eine solide Einnahmequelle, die mit weniger Helferaufwand unter dem Strich für ein ähnliches Ergebnis sorge, erklärte Lohberger.

Als Höhepunkt des abgelaufenen Jahres bezeichnete Schriftführer Tobias Schleicher in seinem Rückblick das gelungene Dorffest im Sommer. Johannes Lohberger richtete seinen Dank an alle Helfer sowie den Maschinenring für den zur Verfügung gestellten Dreschschuppen und stellte in Aussicht, dass diese Veranstaltung in Zukunft noch weiter ausgebaut und optimiert werden soll.

Ortsvorsteher Dirk Steuer bedankte sich beim Skiclub für die geleistete Arbeit. Der Verein repräsentiere Nordhalden überregional immer wieder sehr gut. Besonders lobte er Johannes Lohberger, der Ideengeber für ein vereinsübergreifendes Dorffest war und die nun bereits zum zweiten Mal in Folge rundum gelungene Veranstaltung ins Leben gerufen hatte. Bei den Neuwahlen wurden die Amtsinhaber der Kernfunktionen einstimmig bestätigt: Der erste Vorsitzende Johannes Lohberger, der zweite Vorsitzende Timo Steuer, Kassierer Philipp Fuhrer, Schriftführer Tobias Schleicher sowie Skischulleiter Stefan Schautzgy. Beisitzerin Miriam Rauber stellte ihr Amt zur Verfügung. Für sie rückte der bisherige Jugendleiter Jan Fluk nach, der seinen Posten an Fabienne Schautzgy übergab. Die weiteren Beisitzer, Claudia Stach, Steffen Zimmermann und Larissa Eichkorn, wurden wiedergewählt. Der Verein steht aktuell in den Startlöchern für die bevorstehende Wintersaison. Von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Dezember, ist die Vereinseinweisung über den Skiverband Schwarzwald im Pitztal geplant. Eine Woche später, am Wochenende 16. und 17. Dezember, wird der erste Teil der Ski- und Snowboardkurse im Hausskigebiet Flumserberge ausgerichtet, die am 29. und 30. Dezember ihre Fortsetzung finden. Der beliebte Bambini-Skikurs ist für das Wochenende am 13. und 14. Januar an der Kalten Herberge in Vöhrenbach geplant.

Auch zwei Schneeschuhwanderungen am Feldberg soll es wieder geben: Eine Nachmittagstour am Samstag, 6. Januar, sowie eine Frühaufsteher-Tour am Sonntag, 25. Februar. Die Familienausfahrt an den Sonnenkopf ist für Samstag, 24. Februar, terminiert und am Samstag, 2. März, steigt der beliebte Lady Day in den Flumserbergen. Den Abschluss bildet das traditionelle Skiwochenende in Südtirol vom 21. bis 24. März. Zu allen Veranstaltungen kann man sich ab sofort über die Homepage des Vereins unter www.scnordhalden.de anmelden.