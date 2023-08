Die Städte Blumberg, Bräunlingen, Donaueschingen und Hüfingen möchten zum sechsten Mal zum Lesen verführen und haben das Buch „Das Haus der Frauen“ der französischen Autorin Laetitia Colombani ausgewählt. Rund um das Buch fänden in den Herbstferien unter dem Motto „4 Städte – ein Buch“ zahlreiche Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene statt, schreibt die Stadt Donaueschingen in einer Mitteilung.

Im Roman „Das Haus der Frauen“ werden parallel die Geschichten von Solène, einer Anwältin aus dem heutigen Paris, und Blanche Peyron, der Leiterin der Heilsarmee, die 1926 den „Palais de la Femme“ (Palast der Frauen) in Paris, eines der ersten Frauenhäuser, eröffnete und sich mit ihrem Mann Albin und entgegen aller Widerstände für die Ärmsten der Armen einsetzte. Der Strang um Solène spielt in der heute noch existierenden Einrichtung für Frauen. Solène, die unter einem Burn-out leidet, fasst hier bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit wieder Fuß im Leben. Am Samstag, 28. Oktober, 19 Uhr, geht es los: Die Rezitatorin Luise Wunderlich trägt in der Stadtbibliothek Donaueschingen Passagen aus dem Buch vor, musikalisch ergänzt vom Trio Olga B. aus Neustadt.

Am Sonntag, 29. Oktober, steht der Kurs „Flammkuchen Backen“ mit Ursula Gehringer im Römerpavillon Hüfingen auf dem Programm – um 14 Uhr für Kinder und 17 Uhr. Am 30. Oktober 15.30 Uhr, spricht Literaturwissenschaftlerin Lucy Lachenmaier in der Stadtbibliothek Donaueschingen über „Frauen Empowerment – Starke Frauen in der Literatur.“ Die Stadtbücherei am Kaisertörle in Bräunlingen bietet am 30. Oktober, 16 Uhr, eine Back- und Vorleseaktion für Mädchen ab der 3. Klasse zum Buch „Sulwe“ an. Am gleichen Tag, 19 Uhr, führt Physiotherapeutin Tina Teubert in der Stadtbibliothek Blumberg in Qigong ein. „Palais des femmes – Wie die Heilsarmee ihre Arbeit unter Frauen begann“ heißt der Vortrag von Tabea Cole am 31. Oktober, 19 Uhr, im Bräunlinger Rathaus.

Im Städtlesaal Blumberg gibt es am 2. November, 19 Uhr, ein Zumba-Workout mit Tina Teubert. In der Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen findet gleichzeitig eine Teestunde mit Kräuterexpertin Karin Mager statt. Autor Thomas Bank stellt am 3. November, 19 Uhr, sein Buch „Erfolgreich Krisen meistern“ in der Stadtbibliothek Blumberg vor. „Sinnsuche und Lebensfreude – mutig in Bewegung kommen mit Yoga“ ist Thema am 3. November, 15.30 Uhr (für Kinder) und 18 Uhr in der Rathausgalerie Hüfingen. Am 4. November, 19 Uhr, geht es beim Vortrag in der Rathausgalerie Hüfingen um „Sex und Gewalt“. Info: www.4staedte-einbuch.de.