Auch in diesem Jahr möchte Detlev Dillmann mit einem Team aus ehrenamtlichen Helfern ukrainischen Kindern im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wieder eine Freude machen.

Während hierzulande die meisten Leute Weihnachten mit der Familie bei einem üppigen Festmahl samt großem Geschenkeregen verbringen, ist in den meisten Regionen der Ukraine an ein vergleichbares Feiern nicht zu denken. Zahlreiche Straßen sowie andere Teile der Infrastruktur sind zerstört, viele Geschäfte geschlossen, sodass die Einkaufsmöglichkeiten begrenzt sind. Dennoch freuen sich auch in der Ukraine insbesondere die Kinder sehr über eine kleine Aufmerksamkeit.

Süßigkeiten, Spielsachen, Kleidung

Aus diesem Grund wird es auch diesmal wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ geben. Wer einem Kind eine Freude bereiten möchte, kann ihm ein kleines Weihnachtspäckchen – etwa in der Größe eines Schuhkartons – nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen. Als Anregung für Unschlüssige beim Packen der Geschenke: Es darf sich darin etwas Süßes, Beschäftigungsmaterial wie Malbücher und Stifte, Bilderbücher oder kleine Spielsachen befinden, aber auch etwas Wärmendes wie beispielsweise Handschuhe, Mütze, Schal, Tees oder warme Socken.

„Sehr gut kommen auch kleine persönliche Nachrichten an“, erklärt Detlev Dillmann. Dabei reichen zwei bis drei kurze Sätze, welche die Eltern dann mithilfe von Übersetzungsprogrammen ihren Kindern in deren Sprache verständlich machen können. „Es geht bei den Päckchen weniger um den materiellen Wert, sondern vielmehr um eine Aufmerksamkeit und die Botschaft, dass jemand an die Kinder denkt“, betont Dillmann. Idealerweise sind die Päckchen in weihnachtlichem Papier eingepackt und enthalten gut sichtbar einen Zettel mit einem Hinweis, für welche Altersklasse das Geschenk geeignet ist und ob es für ein Mädchen oder einen Jungen bestimmt ist. Nachdem die orthodoxe Kirche der Ukraine dieses Jahr zum neujulianischen Kalender gewechselt ist, feiern die orthodoxen Christen dort nun ebenfalls zur selben Zeit das Weihnachtsfest wie es hierzulande am 24. Dezember sowie in den Folgetagen stattfindet – und nicht mehr zwei Wochen später am 6. und 7. Januar.

Nächster Transport am 15. Dezember

Der nächste Hilfstransport in die Ukraine wird am 15. Dezember starten, damit alle Päckchen pünktlich bis Heiligabend verteilt werden können. Um den Lastwagen rechtzeitig beladen zu können, sollten die Päckchen spätestens bis 12. Dezember abgegeben sein. Annahmestelle ist das Versicherungsbüro von Bodo Schreiber in der Tevesstraße 29 in Blumberg, das wochentags von 9 bis 12 Uhr sowie montags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr und donnerstags auch von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Nach Ankunft an der polnisch-ukrainischen Grenze wird die Ware an ukrainische Kurierfahrer übergeben, welche die Päckchen dann an Kirchen in Kiev, Odessa und Drohobytsch sowie in verschiedene Regionen der Süd- und Ostukraine verteilen, wo die Geschenke dann entweder in den Kirchen oder von den Priestern an die Kinder zu Hause verteilt werden.

Neben den Weihnachtspäckchen wird der Transport auch wieder eine große Menge an Hilfsgütern in die Ukraine befördern. Dringend benötigt werden in der kalten Jahreszeit Schlafsäcke für Kinder und Erwachsene, warme Strümpfe, Handschuhe, Mützen und Schals, Tees und Kerzen, aber auch Verbandsmaterial sowie Medikamente gegen Erkältungskrankheiten. Dabei ist es nicht erforderlich, dass es komplette Verpackungen sind. Auch Restbestände aus der eigenen Hausapotheke, die nicht mehr benötigt werden, werden gerne entgegengenommen.

Wer etwas beisteuern möchte, wird gebeten, sich direkt an Detlev Dillmann, Telefon 07702 477740, zu wenden, um die Abgabe oder Abholung der Hilfsgüter abzustimmen.