Der Stammtisch des Städtepartnerschaftsvereins Blumberg/Kunszentmiklós trifft sich jeden ersten Freitag im Monat zu einem regen Austausch. In der 15- bis 20-köpfigen Runde wird viel diskutiert, und meistens steht der Kontakt mit den ungarischen Freunden im Mittelpunkt. So war das auch am vergangenen Freitag im Sport-Restaurant des TuS Blumberg.

Bereits kurz nach der Vereinsgründung vor 23 Jahren wurde dieser regelmäßige Austausch für die Vereinsmitglieder ins Leben gerufen und dankbar angenommen. Ob in verschiedenen Blumberger Wirtschaften oder auch in Lokalen der Ortsteile, wie in Riedböhringen, Fützen oder Achdorf: hier gehört man zu den gern gesehenen Gästen.

Für die Vorsitzende Uschi Pfeiffer ist dieser regelmäßige Treff sehr wichtig. „Hier fließen immer wichtige Informationen zusammen und das soziale Miteinander wird im Verein gestärkt“, will sie diesen gemeinsamen Hock nicht missen. „Wie geht es bei uns weiter und was machen unsere Freunde in Ungarn? Das wird regelmäßig diskutiert und festigt das Vereinsleben“, fügt Uschi Pfeiffer an und freut sich über die Treue ihrer Mitstreiter.

Stadt gibt einen Zuschuss

Die rührige Vorsitzende sieht ihre Gemeinschaft trotz einer hohen Altersstruktur gut aufgestellt. Ihr Führungsgremium zeigt keine Amtsmüdigkeit und will auch in Zukunft weitermachen. „Wir sind bestens organisiert. Wichtig ist für uns auch die zuverlässige Unterstützung der Stadt Blumberg, wo wir jedes Jahr einen Zuschuss erhalten“, freut sie sich über diese Konstante.

Seit 12 Jahren trägt Uschi Pfeiffer als Vorsitzende die Verantwortung und hat dies seither keinen Tag bereut. „Vorher war ich nie in Ungarn, inzwischen haben wir dort Freundschaften für‘s Leben geschlossen. Dies ist eine große Bereicherung“, zieht sie ein positive Bilanz.

Die jährlich gegenseitigen Besuche sowie der regelmäßige Schüleraustausch sind für sie wichtige Kriterien. Diese Themen werden auch am Stammtisch ständig debattiert. Immer mittendrin fünf Vereinsmitglieder, die seit der Gründung vor 23 Jahren dabei sind und viel zu erzählen haben.

„Wir haben tolle Zeiten erlebt und ich habe diese Gesellschaft vom ersten Tag an genossen“, sagt Christine Götz. „Es war immer lustig und die Kameradschaft wurde groß geschrieben“, bilanziert Gisela Moses.

„Es war und ist eine wunderbare Zeit. Ich habe mich im Verein immer wohl gefühlt“, beschreibt Margit Kopisch ihre Gefühlslage. „Wir waren oft mit meiner Trachtengruppe Riedöschingen dabei und es war immer wunderschön“, erinnert sich Anna Fuchs. „Ich werde die vielen wunderbaren, gemeinsamen Stunden nie vergessen und bin für diese Zeit dankbar“, ist das Fazit von Marlene Krätzer.

Sie alle sind ein Beispiel dafür, wie der große Zusammenhalt in dem Städtepartnerschaftsverein gelebt wird. Über die Bedeutung des Vereins für die Freundschaft zwischen Blumberg und Kunszentkmiklós ist man sich nicht nur in der Vereinsführung einig.

„Vor allem die Gastfreundschaft in Ungarn, wie mit traditionellen Gerichten und hauseigenen Schnäpsen, ist stets ein Genuss“, hebt die Vorsitzende die Herzlichkeit der ungarischen Freunde hervor. Beim Besuch im Mai dieses Jahres, wo nach der Pandemie das 20-jährige Bestehen nachgeholt wurde, durften sich alle Blumberger Gäste freuen, als ihnen eine großen Medaille mit dem Rathausmotiv von Kunszentmiklós überrecht wurde.

Dieses bisher letzte Treffen wird nochmal Thema werden. „An der Weihnachtsfeier wird unser Mitglied und Hobby-Fotograph Gerold Zürcher dieses Treffen bildhaft dokumentieren“, freut sich die Vorsitzende jetzt schon.

Der Verein Dem Städtepartnerschaftsverein Blumberg/Kunszentmiklós e.V. sind rund 50 Mitglieder angeschlossen. 2025 wird man das 25-jährige Jubiläum in Blumberg feiern. Mit den Vorbereitungen soll bald begonnen werden. Die bewährte Vorstandschaft mit der Vereinschefin Uschi Pfeiffer, ihrem Stellvertreter Ingolf Broßeit, der Kassiererin Christine Götz und dem Schriftführer Roland Pfeiffer hat jetzt schon seine Bereitschaft, für eine weitere Amtsperiode bei den Neuwahlen 2024 wieder zu kandidieren, bekundet.