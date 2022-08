von Malena Schwenk

Ein sehenswertes Stück Natur haben die Hondinger Einwohner direkt vor ihrer Haustür: Das Naturschutzgebiet Zisiberg, das im Nordosten an das kleine Dorf grenzt und Teil des Naturparks Südschwarzwald ist. Jedes Jahr lockt es unzählige Interessierte an, denn der Zisiberg zählt zu den ältesten Naturschutzgebieten Baden-Württembergs.

Woher kommt der Name?

Ein großes Wissen über das etwa 1,9 Hektar große Gebiet hat der Naturschutzwart Hans Joachim Blech. Einen Teil davon schrieb er 2017 in der Hondinger Chronik anlässlich der 1200-Jahr-Feier auf. Seit Jahren beschäftigt er sich mit dem Zisiberg und kann auch erklären, wie der Name entstanden ist: „Es wird vermutet, dass die Vogelart der Zeisige Namensgeber für das Gebiet ist.“ Damit ist auch die oft falsch verwendete Schreibweise Zissiberg oder auch Sissiberg widerlegt.

Naturschutzwart Hans Joachim Blech kennt den Zisiberg sehr gut. | Bild: Barbara Reeg-Blech

Zu verdanken ist das Hondinger Naturschutzgebiet dem Arzt und Botaniker Erwin Josef Sumser. Er kaufte das Gebiet im Jahr 1932, zäunte es ein und sorgte dafür, dass es unter Schutz gestellt wird. Heute ist der Hondinger Zisiberg Teil des Naturschutzgroßprojektes Baar und wird so durch das Bundesamt für Naturschutz gefördert. Dadurch soll unter anderem die biologische Vielfalt bewahrt und verbessert werden.

Regelmäßige Pflege ist der Schlüssel

Aber vor allem vor Ort gibt es Maßnahmen dafür: „Das Wichtigste für den Erhalt eines Naturschutzgebietes ist die regelmäßige Pflege“, so Hans Joachim Blech. „Denn sonst käme es zur Verbuschung und Verwaldung, sodass von den seltenen Pflanzen, die sich auf dem Magerrasen entwickelt haben, nichts mehr übrig bliebe.“ Für diese Pflege ist Herbert Scherer aus Hondingen zuständig.

Von der Oberen Naturschutzbehörde in Freiburg beauftragt, mäht er einmal im Jahr das Gras an dem Südwest-Steilhang und schneidet auch Strauchbestände und Bäume zurück. Dabei gibt es zunächst eine Begutachtung vor Ort mit Vertretern der Behörde. Bei der Arbeit selbst setzt der Hondinger überwiegend auf Handarbeit, nutzt auf der Fläche aber auch Maschinen. Die Pflegearbeiten erfolgen in der Regel im Spätsommer.

So kommen Sie hin Bei der Anreise mit dem Auto stehen beim Kindergarten in der Straße Am Kirchberg mehrere Parkplätze zur Verfügung. Zudem ist Hondingen mit der Buslinie 910 erreichbar, die zwischen Donaueschingen und Blumberg verkehrt. Von Montag bis Freitag fahren die Busse mindestens zweistündlich. Am Wochenende verkehren Rufbusse im Zwei-Stunden-Takt.

Die beliebteste Zeit bei Besuchern ist das Frühjahr, wenn viele Blumen zu blühen beginnen. Im Frühling kann man Scharen von Wanderern beobachten, die dorthin gehen, um die seltenen Blumen und Pflanzen zu sehen. Hondingen ist dadurch bei Naturliebhabern überregional bekannt. Interessierte kommen vor allem für seltene Orchideenarten an den Zisiberg.

Aber das Gelände bietet noch einiges mehr: Unter anderem die Küchenschelle, die in Deutschland nur noch wenig verbreitet ist und am Hondinger Zisiberg je nach Wetter vor allem im April in großer Menge blüht. Der Name der Küchenschelle hat jedoch nichts mit einer Küche zu tun, sondern kommt von der Glocke einer kleinen Kuh -“eines Kühchen“.

Die Küchenschelle hat ihren Namen, weil ihr Aussehen an eine Kuhglocke erinnert. | Bild: Malena Schwenk

Wer einen Spaziergang durch das Gelände unternimmt, dem wird auffallen, dass es in den Wiesen summt und brummt. 51 naturschutzrelevanten Insekten sowie zahlreichen Vögeln und Reptilien bietet der Zisiberg ein Zuhause.

Auch für den Tourismus in der Stadt Blumberg hat das Gelände einen hohen Wert. Lorena Schey, Mitarbeiterin im Tourismusbüro der Stadt Blumberg, sagt im Gespräch, Flyer über das Naturschutzgebiet lägen im Rathaus aus und je nach Wünschen der Wanderer wird auch eine Wanderstrecke entlang des Zisibergs empfohlen.

Rundweg um den Zisiberg

Über die genaue Route weiß auch Monika Recktenwald vom Schwarzwaldverein Bescheid. Sie empfiehlt Interessierten einen Rundweg mit Hondingen als Start und Ziel. Im Dorf beginnend führt die Strecke am Hondinger Wasserreservoir aus dem Jahr 1899 vorbei zur Langentalhütte.

Auf dem Weg dorthin kann man auf der linken Seite bereits den Zisiberg sehen. Von dort geht es vorbei an der Alten Hütte zur Wendhütte. Durch den Wald läuft man zum Schächer bei Fürstenberg. Der Weiß-Gelben Raute folgend geht es wieder zurück nach Hondingen.

Vom Naturschutzgebiet Zisiberg blickt man über Hondingen. | Bild: Malena Schwenk

Auf dieser Strecke wird dann das Naturschutzgebiet Zisiberg durchquert. „Sehr empfehlenswert ist die Tour vor allem im Frühling, wenn die Orchideen und Küchenschellen blühen,“ meint Monika Recktenwald. „Die Tour ist besonders schön, weil sie viele sehenswerte Stationen enthält wie die Wendhütte, die Kapelle auf dem Schächer und natürlich der Zisiberg.“

Die Dauer für die Tour beträgt etwa drei bis vier Stunden und ist für alle Wanderbegeisterte machbar. Bei jeglicher Begehung des Naturschutzgebietes ist darauf zu achten, auf den Wegen zu bleiben, um die Natur zu erhalten.

Auch der Hondinger Dietmar Engesser schätzt das Naturschutzgebiet sehr: „Der Zisiberg ist für mich das ganze Jahr über der schönste Spazierweg um Hondingen.“ Ein kleiner Geheimtipp ist die Sonnenliege, die die Landjugend Hondingen 2019 aufgestellt hat. Hier kann man abends Sonnenuntergänge beobachten und später, wenn die Sonne untergegangen ist, auch den Sternenhimmel.