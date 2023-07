Die Weiherdammschule verabschiedete in familiärer Atmosphäre gleich sechs Entlassschüler. Mit einem bemerkenswerten Programm und feierlichem Rahmen präsentierte sich die sonderpädagogische Schule laut einer Presseinformation den zahlreichen Gästen von ihrer besten Seite.

Schon bei der Eröffnungsrede der Schülerin Leila Donder-Moreno sprang der Funke über. Gesangs-Einlagen der Unterstufe, Mittelstufe und auch der Reli-Gruppe spiegelten das nachhaltige und kreative Wirken der Weiherdammschule wider. Nicht nur für die sechs Schulabgänger selbst, Schulrektor Timo Link und Klassenlehrerin Heidi Meister war es ein ganz besonderer Tag, auch die Eltern und Verwandten der Entlassschüler waren tief bewegt und wehmütig, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei einer emotionalen Bildershow – von manchem seit Beginn der ersten Klasse – wurden viele Erinnerungen wach und flossen so manche Tränen. Auch Bürgermeister Keller hob die Wertigkeit des sonderpädagogischen Lernens hervor: „Ihr werdet bald in den neuen Schulcampus umziehen“, erklärte er den verbleibenden Schülern. Einen freudigen Abschluss bildete dann das selbst gedichtete Lied der Oberstufe von Heidi Meister auf dem Schulhof mit anschließenden Ballonsteigen: Viele bunte heliumbefüllte Luftballons, die mit persönlichen Botschaften und guten Wünschen für die Zukunft in den blauen Himmel aufstiegen, boten ein tolles Bild.

Die Blumberger Weiherdammschule entlässt sechs Schützlinge. Alle sechs werden in ein Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB) nach Donaueschingen wechseln, sowohl an die Gewerbliche wie Kaufmännische Berufsschule, und haben dort die Möglichkeit, im zehnten Schuljahr den Hauptschulabschluss zu absolvieren. Danach steht ihnen die Berufswelt offen.