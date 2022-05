Der 30-jährige Motorradfahrer fuhr gegen 15:39 Uhr mit seiner BMW von der B 27 kommend in Fahrtrichtung Fützen, als ihm in einer Kurve das Vorderrad wegrutschte. Der Fahrer kam rechts von der Fahrbahn ab. Laut Polizeiangeben ist die Unfallursache unbekannt.

Der 30-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein örtliches Klinikum eingeliefert werden. Am Motorrad entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

(OTS)