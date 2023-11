Abwechslungsreiche Wanderungen, steigendes Interesse, aber auch Vandalismus: Die Ortsgruppe Blumberg des Schwarzwaldvereins mit Monika Recktenwald an der Spitze zieht ein durchaus positives Fazit für 2023.

„Mit rund 35 Touren waren wir viel unterwegs – und das gemeinsame Wandern lockt viele Gäste an“, freut sich die Vorsitzende. Gemeinsam mit ihrem Bruder Lothar als zweitem Vorsitzenden, Wegewart und Wanderführer bringt sie sich das gesamte Jahr für ihre Leidenschaft ein. „Manchmal bin ich in der Woche mit Planungen, dem vorherigen Ablaufen verschiedener Touren sowie organisatorischen Aufgaben bis zu dreißig Stunden im Einsatz“, verdeutlicht sie.

Doch auch wenn die Wanderungen der Ortsgruppe auf steigendes Interesse stoßen, gibt es auch Unmut. Und zwar über Vandalismus auf dem Buchbergstutz. „Unsere dortige Betafelung wurde zerstört und das mit vielen positiven Eindrücken ausgelegte Gästebuch – nicht das erste Mal – entwendet.“ Ansonsten war es eine Supersaison, sagt sie. In Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Rottweil sowie den Vereinen im Schwarzwald stand der Auftakt mit dem Bezirkswandertag in Königsfeld am 4. Februar mit mehr als einhundert Teilnehmern unter einem guten Stern. Im Mittelpunkt standen aber in diesem Jahr die zahlreichen Angebote rund um Blumberg. Besonders für die Etappen des Schluchtensteigs stellt Recktenwald eine große Nachfrage fest. Speziell die Strecke in der Wutachschlucht mit ihren vielen Felswänden und Brücken entwickle sich immer mehr zu einem wandertouristischen Magnet.

Auch die Sauschwänzle-Wanderwege in Kombination mit einer Fahrt mit der Museumsbahn fänden immer mehr Anklang. „In diesem Bereich können wir ein steigendes Potenzial feststellen“, so Recktenwald. Oft als Wochenende mit Hotel angeboten, hat sich diese Variante für die Sauschwänzlebahn zu einem echten Aushängeschild entwickelt. Dies bestätigte auch Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Blumberger Bahnbetriebe.

Das neue Jahresprogramm 2024, das Monika Recktenwald in den nächsten Wochen in den Blumberger Geschäften und der Gastronomie verteilen wird, ist wieder mit vielen Höhepunkten gespickt. Die Gegend zwischen Eich- und Buchberg sowie das Achdorfer Tal oder die Wutachschlucht wird in zahlreichen Touren berücksichtigt. Ein erster Höhepunkt wird das Wanderopening auf dem Sauschwänzle-Weg am 1. Mai sein. Praktisch ohne Pause geht es dann mit mehr als 30 Veranstaltungen in das Wanderjahr 2024 hinein. Auch die Etappenwanderung auf dem Wasserwelten-Steig um den Buchbergstutz und der Ottilienhöhe ist laut der Blumberger Wanderführerin immer mehr im Kommen. Dazu werden von ihr mehrere externe Angebote organisiert. „Die Anreise erfolgt fast immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, sieht sie diese Ausflüge bestens vorbereitet. Für die Leiterin der Tourist-Info Blumberg, Nadine Wehrle, leistet der Schwarzwaldverein mit Monika Recktenwald an der Spitze vorbildliche Arbeit: „Sie ist immer sofort zur Stelle und die Zusammenarbeit mit ihr könnte nicht besser sein. Wir sind sehr froh an ihr“, sagt sie.

Monika Recktenwald würde sich über weitere Unterstützung in ihrem Verein freuen. „Gerade für das Ablaufen der Wanderrouten inklusive der Markierungsarbeiten stoßen wir an unsere Grenzen. Über weitere Mithilfe würden wir uns sehr freuen“, sagt sie. Der Ortsverein Blumberg betreut 160 Kilometer Wanderstrecke. Mit zwei Fackelwanderungen bei den Nikolausfahrten der Sauschwänzlebahn am 2. und 10. Dezember sowie der Premiere einer Fackelwanderung am Blumberger Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, 18 Uhr auf dem Marktplatz finden die letzten Veranstaltungen für 2023 statt.