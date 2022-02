Blunberg vor 3 Stunden

Schulfassade wird mit abfälligen Parolen und ordinären Symbolen besprüht

Wie es die Polizei in einer Pressemitteilung formuliert, prangen Symbole von Genitalien in schwarzer Farbe auf der Außenwand der Werkrealschule. Was die Täter anlangt, gibt es zumindest eine Vermutung.