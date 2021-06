Freude an den Grundschulen: „An der Kardinal-Bea-Schule (Bild links) konnten wir endlich wieder mit dem Präsenzunterricht für alle Klassen beginnen“, teilt Rektorin Simone Schelling mit. Zunächst werden Unterrichtsinhalte wiederholt und gefestigt um dann bis zu den Sommerferien die Themen für dieses Schuljahr abzuschließen.

An der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen freuen sich alle, dass der Unterricht wieder beginnt. Bild: Martina Baschnagel | Bild: Martina Baschnagel

„Dank der tollen Arbeit der Eltern zu Hause und der Notbetreuung entstanden bei den Kindern keine großen Wissenslücken.“ Die Selbsttests werden seit dieser Woche gemeinsam in der Schule durchgeführt. So können diese für die Kinder bescheinigt und auch im Freizeitbereich, wie Vereine oder Musikschule genutzt werden.

Vor den Ferien ließen die Lehrerinnen an der Grundschule Fützen die Kinder im home-schooling malen, was ihr größter Wunsch ist, wenn Corona vorbei ist. Die Bilder wurden foliert und auf dem Schulhof aufgehängt. Bild: Regine Meder | Bild: Regine Meder

Auch an der Grundschule Riedöschingen (Bild rechts) und an der Grundschule Fützen haben sich Schüler und Lehrerinnen über das Wiedersehen gefreut, teilt Lehrerin Regine Meder mit. Vor den Ferien ließen die Lehrerinnen die Kinder im home-schooling malen, was ihr größter Wunsch ist, wenn Corona vorbei ist.

Die Bilder wurden foliert und auf dem Schulhof aufgehängt. Dabei kam sehr oft der Wunsch, „dass wieder Schule ist“. „Die Kinder sind sehr motiviert und mit Eifer dabei. Außerdem haben uns fleißige Eltern nach Absprache Tische und Stühle vom Speicher auf den Schulhof gestellt, so dass wir jetzt ein „ Freiluftklassenzimmer“ zur Verfügung haben. Jetzt muss nur das Wetter noch schönen werden. Bilder: Simone Schelling/Martina Baschnagel