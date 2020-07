von Martina Baschnagel

Die Dritt- und Viertklässler der Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen nahmen auch dieses Jahr am Känguru-Wettbewerb teil, teilt Lehrerin Martina Baschnagel mit. Dies ist ein internationaler Mathematikwettbewerb für alle Altersstufen von der 3. Klasse bis zum Abitur. Ziel ist es, die Freude an der Mathematik zu wecken und zu fördern.

Normalerweise ist der Wettbewerb in allen Ländern an einem vorgegebenen Termin. Dieses Jahr fiel der Tag in die Zeit der coronabedingten Schulschließungen im März. Deshalb konnten die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben zuhause am PC oder Tablet über ein Lernportal zu lösen. Aus diesem Grund werden für diesen Wettbewerb auch keine Preise vergeben.

Trotzdem warteten die Schüler gespannt auf die Ergebnisse, die zentral ausgewertet wurden. Trotz Pandemiebedingungen wurde jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer mit einer Urkunde und einem Knobelspiel belohnt, und auch das T-Shirt für den weitesten Känguru-Sprung – die meisten richtig am Stück gelösten Aufgaben – konnte vergeben werden. Mit diesem Wettbewerb hat die Schule versucht, trotz Schulschließung ein Stück der gewohnten Jahresaktivitäten beizubehalten.