Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 9. Juni, ab 16 Uhr, und dem darauffolgenden Freitag, 8 Uhr, erneut an einer Schule an der Kirchstraße und auf einem Spielplatz an der Weiherdammstraße Sachbeschädigungen begangen.

Gebäude und Spielgeräte beschmiert

Die Täter besprühten laut Polizei mit schwarzer Farbe das Schulgebäude und mehrere Spielgeräte mit Schriftzügen und nationalsozialistischen Symbolen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich beim Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 4779360, zu melden.