Die bunte Blumberger Fastnacht bekommt Verstärkung durch eine weitere Hexenzunft. Nach ihrem Eintrag ins Vereinsregister werden die neu gegründeten Schleifenbach-Hexen in der Kampagne 2024 Blumbergs Straßen unsicher machen.

Schriftführerin und Mitbegründerin Jennifer Steffen schaut so der frühen Fastnacht 2024 mit einigem Kribbeln entgegen. Mit ihrem Mann Reiner Steffen setzte sie das Vorhaben zur Gründung einer eigenen Hexengruppe in diesem Jahr um und die neue Zunft wurde ins Leben gerufen. Beide waren bereits in anderen Zünften aktiv und ihnen liegt die Fastnacht im Blut. Von den acht Gründungsmitgliedern sind sieben mit den aufwendig geschnitzten Hexenmasken ausgerüstet.

„Die Herstellung war gar nicht einfach. Wir konnten in Bayern mit Martin Speth einen bekannten Maskenschnitzer ausfindig machen und diese im Mai 2023 abholen. Bis spätestens 2025 sollen zwei bis drei weitere Originallarven folgen“, freut sie sich. Nach eigenen Vorstellungen und Vergleichen hat man sich beim Hexenhäs für eine neongrün-schwarze Kombination entschlossen. Mit selbst gestrickten Socken, eigens hergestelltem Oberteil und gehäkeltem Poncho sowie Flickenschürze, Dreieckstuch und Hexenunterhose wird das Häs vervollständigt. „Wir sind auf die nach eigenen Ideen kreierte Hexenkluft mächtig stolz“, freut sich die Schriftführerin über das gelungene Gesamtbild.

Auch Kinder ohne Masken werden im eigenen Häs mitlaufen. Die beiden Oberhexen Reiner und Jennifer haben selbst neun Kinder, die für die fünfte Jahreszeit vorbereitet werden. Mit einigen Aktivitäten macht man bereits in diesem Jahr auf sich aufmerksam. Durch ein buntes Angebot bewies man am diesjährigen Straßenfest erste Vereinspräsenz. Auch am kommenden Blumberger Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, auf dem Marktplatz wird die Gruppe teilnehmen.

Närrisch trat man bereits beim Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen bei der Eggäsli-Zunft in der Buchberghalle in Erscheinung. Mit allen acht Aktiven gab die Gruppe im leichten Ausgeh-Häs ein geschlossenes Bild ab. Die urigen und markanten Merkmale dieser Schleifenbach-Hexen wurden aber noch nicht vorgestellt. Mit der Teilnahme an acht Umzügen startet man 2024 voll durch. Bei einer Umzugsteilnahme in Offenburg wird im Januar die Premiere auf der Straße gefeiert. Ganz besonders freuen die Schleifenbach-Hexen sich auf die Blumberger Fastnacht. Sie sehen sich zu den bereits vier bestehenden Hexenzünften in der Kernstadt nicht in Konkurrenz. Mit den Burg-, Stadt-, Wutach- und Biesenbach-Hexen treiben in Blumberg bereits vier derartige Zünfte ihr Unwesen. „Wir können uns in Zukunft auf Veranstaltungen in gemeinsamer Kooperation vorstellen“, betont die neue Hexengruppe das närrische Miteinander.

Am „Blumberger Narrendorf“ will man am Schmutzigen Donnerstag ebenfalls teilnehmen. Auf jeden Fall können die Neuhexen den Startschuss für die fünfte Jahreszeit kaum erwarten und die Vorfreude ist groß. Inzwischen haben sich auch die ersten passiven Mitglieder angemeldet und die Gemeinschaft wächst.

Was die Entstehungsgeschichte der neuen Hexenzunft angeht, so ließ man der Fantasie keine Grenzen: „Als sich vor einigen 100 Jahren eines Nachts aus dem schlammigen Schleifenbach unter neongrünen Schwaden pünktlich um Mitternacht einige schaurige Gestalten erhoben, wurden unter magischen Sprüchen die Schleifenbach-Hexen geboren“, heißt es zur Herkunft der neuen Blumberger Fastnachtsfigur.