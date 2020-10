von Conny Hahn

Schlachtfest-Gefühle am Küchentisch – der Musikverein Fützen hat das mit seinem ersten „Oktoberfest to go“ am Sonntag, 18. Oktober, möglich gemacht. Der Duft von leckeren Schlachtplatten-Spezialitäten wie Blut- und Leberwürsten, Sauerkraut und Bratwürsten lag in der Luft, die kühlen Temperaturen machten Lust auf diesen typischen Gaumenschmaus im Herbst, doch die Buchberghalle war fast leer: keine Gäste, keine Dekoration und auch keine zünftige Blasmusik. Während sich beim beliebten Fützener Oktoberfest sonst jedes Jahr am dritten Oktoberwochenende zahlreiche Besucher an den Tischreihen in der Mehrzweckhalle tummelten, diente die Halle in diesem Jahr lediglich als Abholort für die von der örtlichen Traditionsmetzgerei Gut frisch zubereiteten Speisen.

Im Fünf-Minuten-Takt holen die Oktoberfest-Gäste ihr bestelltes Essen sowie Kuchen und Torten für zuhause ab. | Bild: Conny Hahn

Dem Corona-Virus zum Trotz

Da das Fützener Oktoberfest eine feste Größe im Kalender der Dorfgemeinschaft ist und sich der Musikverein auch in Corona-Zeiten ein paar Einnahmen für die Vereinskasse sichern wollte, haben sich die Mitglieder um ihre Vorsitzende Janine Gleichauf für die Variante des Oktoberfestes zum Mitnehmen entschieden. Ihr Angebot stieß auf regen Zuspruch: über 250 warme Essensportionen sowie zahlreiche Kuchen- und Tortenstücke gingen am Sonntagmittag über die Theke.

Zehn Personen waren in der Küche seit 9 Uhr morgens am Werk, um die Speisen zuzubereiten, zu portionieren und in warmhaltende Thermo-Boxen zu verpacken, damit sie pünktlich für die mehr als 60 Abholpersonen bereit standen. Diese kamen von 11 bis 15 Uhr im Fünf-Minuten-Takt, um ihre bestellten Portionen abzuholen, ohne sich dabei in der Halle zu begegnen. Der nötige Mindestabstand zum Helferpersonal sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung waren gemäß dem Hygienekonzept und der gültigen Corona-Verordnung dabei selbstverständlich. Das Veranstaltungsformat war so gewählt, dass das Oktoberfest trotz der aktuell wieder stark gestiegenen Zahl der Corona-Neuinfektionen sowie der gültigen Einschränkungen für Veranstaltungen nach Rücksprache mit Bürgermeister Markus Keller stattfinden konnte.

Verpackt in warmhaltende Thermo-Boxen übergeben die Helfer des Musikvereins Fützen die frisch zubereiteten Speisen an die mehr als 60 Personen, die sich den Gaumenschmaus zuhause nicht entgehen lassen. | Bild: Conny Hahn

Auch wenn die Zahl der verkauften Essen geringer ausfiel als üblich, zeigte sich Janine Gleichauf mit der Resonanz zufrieden: „Wir sind im Abholzeitraum komplett ausgebucht gewesen, das freut uns sehr.“ Sie lobte zudem die Disziplin der Besucher sowie des Personals im Hinblick auf die Einhaltung der Hygiene-Vorgaben.