von Hans Herrmann

Etwas verspätet will die Blumberger Sauschwänzlebahn am Donnerstag, 10. Juni, die Saison 2021 mit zwei Fahrten (10.10 Uhr und 14.10 Uhr) unter Volldampf eröffnen. Die Voraussetzung dafür sind sinkende Corona-Inzidenzen, die zum Startschuss zumindest eine Woche zuvor unter 100 liegen müssen.

Das Infektionsrisiko soll mit einem umfangreichen Hygieneprogramm gesenkt werden. Mitfahren dürfen nur vollständig geimpfte oder genesene Personen sowie alle, die einen anerkannten Schnelltest nachweisen können, der allerdings nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Bahnbetriebe hoffen auf viele Gäste

„Die Nachfrage zieht an,“ freut sich Christian Brinkmann, der Geschäftsführer der Blumberger Bahnbetriebe, auf einen erfolgreichen Saison-Start. „Wir rechnen mit vielen älteren Leuten, die unsere Sauschwänzlebahn als Schnittstelle zwischen dem Schwarzwald und Bodensee erleben wollen.“

Der Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, Christian Brinkmann, hofft auf eine erfolgreiche Saison. | Bild: Hans Herrmann

Die verkürzte Saison 2020, die erst am 2. Juli starten konnte, verbuchte immerhin noch rund 35.000 Besucher. Dieses Ergebnis wollen die Bahnbetriebe dieses Jahr klar übertreffen.

Dampflok BB 262: Mit 1200 PS unterwegs Die Dampflokomotive BB 262 der Sauschwänzlebahn zieht viele nostalgische Eisenbahnromantiker an. Sie wurde im Jahr 1954 gebaut und bei der Kleinbahn Frankfurt-Königstein als FK 262 erstmals in Dienst gestellt. Im Jahr 2012 kaufte die Blumberger Bahnbetriebsgesellschaft sie ihrem damaligen Schweizer Besitzer ab und ließ sie in vierjähriger Ausbesserungsarbeit wieder instand setzen. Sie bringt 1200 PS auf die Schiene.

Die Sauschwänzlebahn mit ihren vier Viadukten, sechs Tunneln und einmaligen Landschafts-Ausblicken ist ein Touristen- und Ausflügler-Magnet: Vor Beginn der Corona-Pandemie nutzten bis zu 100.000 Passagiere pro Jahr die Bahn für einen Abstecher in die dampfende Vergangenheit.

Neben den Fahrten mit der Museumsbahn ziehen auch das alte Reiterstellwerk, das Eisenbahnmuseum und der historischen Bahnhof Besucher an. Neu ist eine Audio-Guide-Tour im Eisenbahnmuseum. Dabei werden die Zuhörer auf eine nostalgische Reise durch die Entstehungsgeschichte der Sauschwänzlebahn mitgenommen.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Sauschwänzlebahn.