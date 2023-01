von Simon Bäurer

Die Zukunft der seit nunmehr über 40 Jahren bestehenden Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Museumsbahn Wutachtalbahn entscheidet sich in diesem Jahr. Für eine Fortführung des Fördervereins sei eine neue Vorstandschaft erforderlich, berichtet der derzeitige Vorsitzende Gerhard Scheu bei einem Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Die Ämter müssten in jüngere Hände abgegeben werden, begründet Gerhard Scheu den Entschluss des aktuellen Vorstands, bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren zu wollen. Weitere Gründe für diese Entscheidung seien gesundheitliche und altersbedingte Gründe sowie die Tatsache, dass die amtierenden Vorstandsmitglieder alle weiter weg wohnten, so Scheu.

„Es wäre gut, wenn sich jüngere Personen finden, die auch in Blumberg wohnen“, so der Vorsitzende Gerhard Scheu. In den vergangenen Wochen habe es verstärkt Gespräche mit mehreren Mitgliedern, auch jüngeren Alters, aus der Raumschaft Blumbergs gegeben, erzählt Scheu. Allerdings blieben diese Gespräche bislang erfolglos. Rund zwei Drittel der Mitglieder sind über 60 Jahre alt und die jüngeren Mitglieder seien bereits in anderen Vereinen aktiv, nachvollzieht der Vorsitzende die Gründe für eine Absage.

Der aktuelle Vorstand um Lothar Weber (von links), Gerhard Scheu, Dietmar Niche und Kassenprüfer Gerhard Willmann möchte seine Posten in jüngere Hände abgeben. | Bild: Simon Bäurer

Sollten sich allerdings von den insgesamt 160 Mitgliedern keine Personen finden, die bereit sind ein Amt in der Vorstandschaft zu übernehmen, so werde der noch bis zum Ende der jetzigen Legislaturperiode amtierende Vorstand die Auflösung des Vereins vorschlagen. „Ich appelliere an alle Mitglieder sowie auch an alle Bürger Blumbergs, sich Gedanken über ein mögliches Engagement zu machen.“, so Gerhard Scheu eindringlich. Andernfalls werde Vorstand der Interessengemeinschaft einem Vorschlag zur Auflösung zustimmen.

Neue Perspektiven fehlen

Der Verein habe in den vergangenen 40 Jahren viel zum Erhalt der Museumsbahn bewirkt, so der Vorsitzende. Viele Arbeitseinsätze entlang der Strecke trugen zur Streckensicherung bei, berichtet der Scheu beispielhaft. Für die Zukunft müsse man allerdings neue Perspektiven setzen. Das laut Vereinssatzung festgelegte Ziel, die Museumsbahn zu erhalten, sei im ursprünglichen Sinne erreicht, so Gerhard Scheu. Die Strecke zwischen Blumberg-Zollhaus und Stühlingen-Weizen sei inzwischen gerichtet und auch die im vorletzten Jahr durchgeführten Projekte mit der Sanierung des Reiterstellwerkes sowie des Kohlekrans seien abgeschlossen.

Versüßte Mitgliedschaft Die Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Museumsbahn Wutachtalbahn, Spitzname Sauschwänzlebahn, gibt sich viel Mühe, Interessenten für eine Mitgliedschaft zu begeistern. Neu-Mitglieder erhalten als besonderes Erlebnis eine kostenlose Fahrt im Führerstand, weiterhin haben alle Mitglieder der Interessengemeinschaft den Anspruch auf eine jährliche Fahrt mit der Sauschwänzlebahn zum halben Preis. Fragen sowie weitere Auskünfte, auch zu einem möglichen Engagement im Vorstand, werden unter der Mailadresse 1.vorsitzender@ig-wtb.de beantwortet.

Für eine Fortführung der Interessengemeinschaft wäre damit eine Satzungsänderung notwendig, in welcher auch ein neues Ziel beschrieben werden müsste. Der Förderverein in der jetzigen Form habe keine Zukunftsperspektive mehr, bekräftigt Gerhard Scheu nochmals die ernsthafte Lage. Erschwerend komme hinzu, dass mit dem Wegfall der vereinseigenen Broschüre die Haupteinnahmequelle wegfiel. Dadurch seien die liquiden Mittel auch nicht mehr so vorhanden wie früher.

Vonseiten des Geschäftsführers der Bahnbetriebe Blumberg, Christian Brinkmann, hoffe man auf ein Fortbestehen des Fördervereins, mit dessen Unterstützung in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt rund 750.000 Euro zur Erhaltung der Museumsbahn aufgebracht werden konnten.