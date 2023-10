In jüngster Gemeinderatssitzung haben die eigenständigen Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG den Jahresabschluss 2022 sowie eine erste Bilanz für 2023 vorgelegt. Der geschäftsführende Gesellschafter, Bürgermeister Markus Keller, sieht hier nach den schweren Corona-Jahren aktuell keinen Grund zur Besorgnis.

Nach der Gewinn- und Verlustrechnung beläuft sich der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2022 auf 401.611,10 Euro. Nach der geänderten Wirtschaftsplanung 2022 war ein geringer Verlust von rund 108.000 Euro erwartet worden. „Durch eine Wertberichtigung der verkauften Dampflok, welche mit einer Sonderabschreibung von 620.000 Euro bilanziert werden musste, kam dieses erhöhte Minus zusammen“, informierte der geschäftsführende Gesellschafter Markus Keller.

„Nach einem geplanten Verlust für das Jahr 2023 von 456.000 Euro ist hier nach aktuellem Stand lediglich mit einem Minus von circa 68.000 Euro und praktisch mit einer schwarzen Null zu rechnen“, sieht Markus Keller das Aushängeschild Sauschwänzlebahn nach turbulenten Pandemiejahren auf einem guten Weg. „Es herrscht absolut kein Grund zur Panik. Auch dank der außerordentlichen Arbeit von Eisenbahnbetriebsleiter Christian Brinkmann mit seinem Team sind die Weichen gestellt“, sieht Markus Keller die Sauschwänzlebahn in der Spur.

Der Jahresfehlbetrag 2022 wurde durch die Entnahme aus dem gesamthänderisch gebundenen Rücklagenkonto ausgeglichen. Der benötigte Weisungsbeschluss des Gemeinderates erfolgte einstimmig. Der anwesende Betriebsleiter Christian Brinkmann musste sich keinen Fragen stellen. Dem gesamten Aufsichtsrat sowie der Geschäftsführung wurde die beantragte Entlastung erteilt.

Nachdem die verkaufte Dampflok BB 262 bereits 2022 abgeschrieben wurde, musste für 2023 ein geränderter Wirtschaftsplan in Kraft treten, der im Gemeinderat einstimmig abgesegnet wurde. Der Verkauf der Dampflok hatte in der Öffentlichkeit für einige Diskussionen gesorgt. Erhöhte Waldbrandgefahren, horrend ansteigende Kohlekosten, immense Reparaturkosten sowie auch Umweltbelastungen waren hier mit entscheidende Faktoren.

In einem Gespräch hob Betriebsleiter Christian Brinkmann die wieder ansteigenden Besucherzahlen sowie den 2023 monatlichen Einsatz der geliehenen Dampflok 502988 der Dampflok-Freunde Schwarzwald-Baar e.V. hervor. „Im kommenden Jahr werden wir den Einsatz dieser Lok besonders bei den Frühjahrs- und Herbstfahrten weiter erhöhen“, ist sein Blick nach vorne gerichtet.

„Wir haben auf das verstärkte Angebot mit der nostalgischen Diesellok ein positives Echo erfahren“, fällt Brinkmanns positive Bilanz für das geänderte Angebot aus. „Bei uns erfreut sich auch die einmalige Streckenführung sowie die zahlreichen Sonderfahrten mit thematisierten Angeboten ungebrochener Beliebtheit“, stellt er eine nachhaltige Basis fest. Vor allem die informativen Schwarzwaldhof-Ingenieurfahrten, die während der Saison mehrmals starten, werden laut Brinkmann immer gut angenommen.

„Dazu entwickeln sich die Sauschwänzle-Wanderwege immer mehr zu einem Renner“, berichtet Brinkmann des Weiteren. Diese Kombination aus historischem Natur- und Eisenbahnerlebnis findet immer größeren Anklang, so der Betriebsleiter. Und: „Wir stellen hier ein steigendes Interesse fest und sehen hier für die Zukunft noch einiges an Potenzial.“ Großer Nachfrage erfreuen sich auch die ganz speziellen Nikolausfahrten, die mit gleich mehreren Terminen vom 2. bis 17. Dezember 2023 in der vorweihnachtlichen Zeit angeboten werden.