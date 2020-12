von Conny Hahn

Diesen wunderschönen Blick auf Riedöschingen erlebte am Dienstag unsere Mitarbeiterin Conny Hahn auf einem Spaziergang oberhalb des Hummelbergs mit Blick in Richtung Randen. Der malerisch gelegene Ort am Kompromissbach präsentiert sich als Bilderbuchmotiv mit einem romantisch wirkenden Nebelschal inmitten einer verschneiten Winterlandschaft, die sofort die Laune weckt, die Idylle auf Schusters Rappen selbst unter die Füße zu nehmen. Prägend für die Dorfstruktur sind das Pfarrhaus mit dem Turm der Kirche St. Martin in der Mitte, darum herum gruppieren sich die Häuser, Straßen und Gassen. Die Autorin hat den prächtigen Tag noch gut genützt, sind doch für Mittwoch für die Region bereits die nächsten Schneefälle in Aussicht gestellt. Bild: Conny Hahn