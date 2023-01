Beim großen Landschaftstreffen des Narrenvereins „Blauer Stein“ am Sonntag in Riedöschingen hat der Narrenvirus das ganze Dorf gepackt. Rund 1500 Hästräger und Musiker sowie viele Zuschauer feiern fröhlich.

Riedöschingen im närrischen Ausnahmezustand: Das Landschaftstreffen zum 50. Geburtstag des Narrenvereins „Blauer Stein“ infizierte am Sonntag das gesamte, ansonsten so beschauliche Dorf am Kompromissbach mit dem Narrenvirus. Bei der