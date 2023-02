Das einzige Blumberger Reisebüro Holiday Land musste in den vergangenen drei Jahren mit einigen Unwegsamkeiten kämpfen. Nach der Insolvenz 2019 von Thomas Cook, der über zweijährigen Corona-Krise sowie dem jetzigen Ukraine-Krieg musste das Reisebüro mit um die Existenz kämpfen. Durch einen nicht vorgesehenen Standortwechsel musste jetzt ein weiteres Problem bewältigt werden.

Seit Anfang Februar hat das Büro im Blumberger Hotel Hirschen in der Hauptstraße 72 im hinteren Sitzungssaal neue Räume bezogen. Auch das zweite Unternehmen der Inhaber Reinhold und Alexandra Strecker, die Firma SeWaTo, die Routen mit den firmeneigenen Segways vermittelt, ist nun vorerst dort erreichbar. Für Reinhold Strecker und seine Frau und Büroleiterin Alexandra Strecker soll der Standort nur eine Zwischenlösung sein: „Nachdem uns unsere alten Geschäftsräume in der Kirchstraße wegen des Verkaufs an einen Investor gekündigt worden waren, suchten wir in der Innenstadt vergeblich eine neue Bleibe. Dies ist in Blumberg sehr schwierig geworden. Wir hoffen aber, dass wir uns irgendwann wieder an einem zentralen Platz präsentieren können“, erklärt Inhaber Reinhold Strecker, der seinen Optimismus nicht verloren hat. „Nach komplettem Stillstand haben wir die vergangenen Corona-Jahre irgendwie überlebt. Seit Juni 2022 kehrt in unsere Branche wieder eine gewisse Normalität ein“, sagt er.

Ab November hätten die Buchungen deutlich angezogen, sieht Strecker wieder Land. Der Reisespezialist besonders für Aida-Kreuzfahrten stellt gerade in diesem Bereich eine steigende Nachfrage fest. „Besonders die Routen im westlichen Mittelmeer oder auf die Kanarischen Inseln mit ganzen Familien erfreuen sich einer steigenden Nachfrage. Aber auch die skandinavischen Länder, wo Norwegen besonders gefragt ist, sind ein beliebtes Reiseziel“, sagt er. Auch die klassischen Ziele wie Mallorca oder Griechenland seien gefragt.

Gewachsener Kundenstamm

Seit Reinhold Strecker sich vor über 20 Jahren in Blumberg niedergelassen hat, konnte er auf einen wachsenden Kundenstamm bauen, der aber durch die bekannten Krisen jäh gestoppt wurde. Vor allem auf diese treuen Stammkunden aus der Region könne er sich verlassen. „Der direkte Kontakt ist noch sehr wichtig. Viel Reiseinteressenten wünschen die persönliche Beratung inklusive des menschlichen Austauschs“, liegt ihm dieser Service am Herzen. Allerdings werden nur noch feste Beratungstermine vereinbart. Seit einem Jahr ist er auch mit einem neu angeschafften Kombi als fahrendes Büro unterwegs. Die Kundenberatung auf vier Rädern habe sich schnell bewährt und werde von den Kunden gerne angenommen, sagt der Reisebürofachmann.

Auch für sein zweites Standbein, die Firma SeWaTo, mit der er mit den firmeneigenen Segways variable Touren vermittelt, stellt Reinhold Strecker steigendes Interesse fest. Firmenfeiern oder die Kooperation mit der Sauschwänzlebahn seien feste Größen. Vom Mai bis Oktober sind hier verschiedene Strecken im ganzen Schwarzwald zu buchen. „Im August hat bei uns eine Schweizer Firma gleich 70 Teilnehmer geordert“, nennt er ein Beispiel.

Die erlebnisreichen Routen für zwei Personen und mehr, die mit einem Hauch von Abenteuer verbunden sind, erfreuten sich wachsender Beliebtheit, sagt Strecker. Sie würden immer von einem ausgebildeten Betreuer begleitet und seien besonders an den Wochenenden ein Renner. Mit der neuen Route zu einem Alpaka-Hof in Sumpfohren hofft der Reisefachmann auf weiteren Zuspruch und freut sich auf die Saison 2023.