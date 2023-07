Blumberg – Beim Tag der offenen Tür wurde das Blumberger Jugendhaus am vergangenen Sonntag zu einem Treffpunkt aller Generationen. Von 11 bis 16 Uhr nutzten viele Besucher die Gelegenheit, sich selbst einmal von dem Angebot dieser erfolgreichen Begegnungsstätte für Jugendliche zu überzeugen. Jugendreferent Sasa Hustic war mit seiner Assistentin Nehle Venohr sowie seinem ganzen Team präsent und sorgte für einen informativen und auch unterhaltsamen Aufenthalt.

Mit ihrem vielfältigen Angebot von Hüpfburg, Tischtennis und Flohmarkt über Ballontiere bis Kinderschminken kamen alle auf ihre Kosten. In den Innenräumen nutzte man die Möglichkeit, sich am Billard, Tischkicker oder Darts zu messen. Überall herrschte eine ausgelassene Stimmung.

Engagierter Elterntreff

„Es war ein Kommen und Gehen. Und wir konnten uns über viele Gäste freuen“, zeigte sich der Leiter des Jugendhauses, Sasa Hustic, mit der Resonanz sehr zufrieden. Auch Bürgermeister Markus Keller sowie einige Gemeinderäte hatten den Weg ins Jugendhaus, welches sich innerhalb eines Jahres zu einem echten Vorzeigeprojekt entwickelte, gefunden. Mittendrin auch der Elterntreff, der sich an der Spitze mit Ramona Breu und Mariam Dallal jeden Montag von 15 bis 17 Uhr im Jugendhaus engagiert.

Ob in den Innenräumen, wo sich der Elterntreff mit Waffeln und Kaffee einbrachte, oder im Außenbereich, wo so manche feine Grillwurst verzehrt wurde, herrschte durchweg eine freundliche Atmosphäre. Fast alle waren irgendwie geschminkt. Das Künstler-Quartett mit Violeta Markovic, Marina Micanovic, Lea Fritz und Mia Hasenfratz bewies hier viel Geschick und bunte Fantasie. Mit ihren Motiven vom Tiger, Batman, bis zur Blume, Katzen oder Fußball erfüllten sie alle Wünsche.

Gute Laune und viel Lob

Mit einem Kinderkleider-Flohmarkt zeigte der Elterntreff mit Saskia Nowak weitere Präsenz und bereicherte das Geschehen. Mit seinen schnell hergestellten Ballontieren war Axel Kasprzak auf Hüfingen eine weitere Attraktion. Überall war gute Laune angesagt. Und nicht nur seitens der Eltern war viel Lob über die gesamte Veranstaltung zu hören.

Der erfahrene Jugendreferent Sasa Hustic, der nun seit zwei Jahren in Blumberg verantwortlich ist, zog ein positives Fazit. „Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, den Schulen, sozialen Einrichtungen oder Vereinen ist einfach super und von wachsender Kontinuität geprägt“, sieht er sich und sein Team bestätigt. „Nach den Schulferien, während derer das Jugendhaus geschlossen ist, fangen wir praktisch wieder von neu an. Wir wollen uns auch in einem sozialen Projekt einbringen“, strahlt er viel Zuversicht aus.

Mit seiner jungen Mannschaft, die mit elf verantwortungsbewussten „Ministern“ in jeweils eigene Ressorts aufgeteilt ist, will der Jugendreferent in Zukunft noch einiges bewegen.