Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Auto in Blumberg gestohlen. Der Wagen war vor dem Gebäude Jahnstraße 6 geparkt, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Allerdings handelte es sich offenbar nicht um ein besonders wertvolles Fahrzeug. Im Gegenteil: Die Täter riskierten ihre Freiheit für einen zwölf Jahre alten, schwarzen VW Passat. Den Zeitwert des Autos schätzte die Polizei auf rund 3000 Euro.

Nun fahnden die Ordnungshüter nach dem Wagen mit dem Kennzeichen VS-EE 1985. Und hoffen auf Zeugenhinweise zum Diebstahl oder Verbleib des VW, die die Polizei Donaueschingen (Telefon 0771 83783-0) entgegen nimmt.