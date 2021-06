Der Rad- und Motorsport-Verein Blumberg (RMSV) will auch dieses Jahr wieder für einen guten Zweck sportlich aktiv werden. Im vergangenen Jahr hatte der RMSV eine Radtour, verbunden mit einer Spendenaktion, veranstaltet.

Laut einer Pressemitteilung des Blumberger Vereins wollte dieser vom Erlös einen Grillabend mit musikalischer Unterhaltung für Senioren organisieren. Da dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war, ging das gesammelte Geld stattdessen als Spende an das Pflegeheim Haus Eichberg in Blumberg.

Gemeinsam gegen Kindesmissbrauch

Mit der diesjährigen Neuauflage der Spendenaktion will der Rad- und Motorsport-Verein den Verein Biker Against Childporn And Abuse (B.A.C.A.A., auf Deutsch: Motorradfahrer gegen Kinderpornografie und Missbrauch) unterstützen.

Diese bundesweit aktive Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, gegen Kindesmissbrauch anzukämpfen – zum einen durch eigene Präventionsarbeit und als Ansprechpartner für Opfer, zum anderen durch das Sammeln von Spenden zur finanziellen Unterstützung entsprechender sozialer Einrichtungen. Der Blumberger Eugen Schäfer, selbst Mitglied im Verein B.A.C.A.A., informiert in regelmäßigen Abständen über die Arbeit des Vereins.

Von Tuttlingen nach Sigmaringen

Am 23. und 24. Juli wollen sich zehn Mitglieder des Blumberger Rad- und Motorsport-Vereins auf den Weg machen: Sie fahren zunächst mit dem Ringzug von Zollhaus nach Tuttlingen.

Von dort aus geht es dann mit Fahrrädern auf dem Donauradweg nach Gutenstein, wo die Gruppe die Räder gegen Kajaks tauscht und auf der Donau bis Sigmaringen paddelt. Nach einer Übernachtung in einem Freizeitdorf fährt die Gruppe mit dem Zug zurück nach Tuttlingen, um von dort aus die Heimfahrt nach Blumberg mit dem Rad in Angriff zu nehmen.

Ab Montag, 14. Juni, werden in mehreren Blumberger Geschäften und Gaststätten Spendendosen zugunsten des B.A.C.A.A aufgestellt. Außerdem richtet der RMSV eine Spendensammlung auf seiner Facebook-Seite ein.