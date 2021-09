Weil ihn ein Angestellter eines Getränkemarktes in Blumberg in der Leo-Wohleb-Straße auf einen fehlenden Corona-Mundschutz angesprochen hat, ist ein Unbekannter am Montag gegen 18 Uhr handgreiflich geworden. Nach Angaben der Polizei sprach ein 24-jähriger Mitarbeiter des Marktes einen Kunden an, der ohne den vorgeschriebenen Mundschutz den Markt betrat. Anstatt den Weisungen des Angestellten Folge zu leisten, drehte sich der Mann um, streckte den Mitarbeiter mit einem Fausthieb zu Boden und flüchtete.

Zeugen beschrieben den Schläger als etwa 18 bis 25 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte kurzes blondes Haar und eine schlanke Statur. Der Mann war mit einem roten T-Shirt und einer schwarz-weißen, kurzen Hose bekleidet. Hinweise zu dieser Person nimmt der Polizeiposten Blumberg entgegen, Telefon 07702 4779360, entgegen.