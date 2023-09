Eine mögliche Schließung der Postfiliale an der Tevesstraße 33 entpuppte sich jüngst als Falschmeldung. Auf Nachfrage sagte Betreiber Muhammed Arslan, dass eine dauerhafte Schließung keinesfalls geplant sei. Bei der einwöchigen Pause in jüngster Zeit habe es sich um einen kurzen Urlaub der gesamten Belegschaft der Poststelle gehandelt.

„Dieses Gerücht über eine angebliche Schließung kommt alle paar Monate auf“, so Muhammed Arslan, der die Poststelle in seinem Geschäft „GooB“ seit fast drei Jahren betreibt. Bereits vor einigen Monaten habe man in den sozialen Medien deutlich gemacht, dass eine Schließung nicht geplant sie, berichtet Arslan. Warum sich dieses Gerücht immer wieder verbreitet, können sich Arslan und sein Team, bestehend aus insgesamt drei Mitarbeitern, nicht erklären.

Vielleicht habe die einwöchige Schließung vor zwei Wochen etwas damit zu tun, mutmaßt Muhammed Arslan. „Wir haben uns eine Woche Urlaub gegönnt.“, erklärt Arslan die kurzzeitige Pause, welche in Rücksprache mit der Deutschen Post AG erfolgte. Dies bestätigte auf Anfrage auch der Kommunalbeauftragte Martin Fichtner. Fichtner bekräftigte zudem, dass eine Schließung der Postagentur in Blumberg nicht geplant sei. Sowohl der Betreiber als auch die Deutsche Post hätten ein sechsmonatiges Kündigungsrecht, sodass eventuelle Veränderungen frühzeitig angekündigt würden, beruhigt Arslan seine Kunden.

Auch der Stadtverwaltung sei nicht bekannt, dass die Postfiliale geschlossen werden solle, so Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy. Muhammed Arslan, der in seinem Geschäft Spezialitäten aus tausendundeiner Nacht anbietet, beschreibt das Verhältnis zu seinen Kunden zudem als sehr gut. Die Blumberger könnten somit auch in Zukunft auf die Poststelle an der Tevesstraße 33 bauen, versichert Arslan. Die Postagentur hat täglich von 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.