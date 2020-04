Wegen Beleidigung verantworten muss sich ein 43-jähriger Mann, der am Montag gegen 15.30 Uhr an die Fassade der Volksbank in Blumberg öffentlich urinierte, teilt die Polizei mit. Einen Passanten, der ihn darauf ansprach, habe der 43-Jährige, der nicht aus Blumberg stammt, beleidigt.

„Nicht besser erging es den verständigten Polizisten, die von dem einschlägig vorbestraften Mann ebenfalls in unflätiger Art und Weise beleidigt wurden“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten nahmen die Personalien des Mannes auf und verwiesen ihn der Örtlichkeit.