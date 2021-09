Die Täter hebelten laut Polizeiangaben im genannten Zeitraum die Hintertür des Restaurants auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei nichts entwendet worden. Allerdings kippten die Eindringlinge vermutlich bei der Suche nach Wertgegenständen eine Flasche Öl um und richteten im Bereich des Gastraums Unordnung an, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Polizei Donaueschingen, Telefon (0771) 837 830, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.