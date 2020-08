Im Blumberger Panoramabad steigt am Freitag das zweite Picknick-Konzert. Zu Gast ist Bettina Kuhn mit ihrer Gesangsschule „Wege der Stimme“, und nach dem gelungenen Auftakt vorige Woche mit dem Sänger und Gitarristen Roland „Dooly“ Sauter hofft man bei der Stadt als Veranstalter auch auf einen erneuten guten Besuch.

Mit Bettina Kuhn kommt eine Sängerin, die in Blumberg und der Region bestens bekannt ist. Sie begann in den 1990er Jahren bei den Pfohren Pop Singers unter Leitung der südkoreanischen Jazz-Musikerin Kheum Hwa Beha und entwickelte sich ständig weiter. Für den Blumberger Sänger Thomas Sausen, der im Freibad am 28. August mit der Band Herrenmusik auftritt, war sie die erste Gesangslehrerin.

Gesangsschule 2009 gegründet

Mit ihrer zusammen mit Alice Böhm 2009 gegründeten Gesangsschule „Wege der Stimme“ ermöglicht sie ihren Schülerinnen und Schülern immer wieder Auftritte unter professionellen Bedingungen und professionellem Coaching. Mehrfach unterstützten sie und ihre Schüler auch das Abendprogramm des Blumberger Street-Art-Festivals.

Für das Konzert am Freitag bringt Bettina Kuhn 13 Gesangsschüler mit, die den größten Teil des Konzerts bestreiten. Die Betreuung übernimmt Bettina Kuhn zusammen mit ihrer Kollegin Tanja Unfried. Die Zuhörer können sich auf einen Mix freuen mit Titel von den 1980er Jahren wie „Everything I do“ von Bryan Adams bis zu aktuellen Songs wie „Cello“ von Lady Gaga. Im Repertoire sind auch viele Pop-Songs wie „Auf uns“ von Andreas Bourani und der Schlager „Mosaik“ von Andrea Berg. Bettina Kuhn singt wie ihre Kollegin Tanja Unfried selbst einige Titel, dabei wird sie, wie vorige Woche beim Open Air am Hüfinger Römerbad, von Gitarrist Bene Schreiber begleitet.

Tickets online buchen

Karten für die Konzerte am 21. und 28. August gibt es nur über Online-Buchungen (www.stadt-blumberg.de), wer Hilfe braucht, kann sich an die Touristinfo wenden, Telefon 07 702 51-200 oder unter touristinfo@stadt-blumberg.de. Das Konzert dauert rund eineinhalb Stunden, der Kiosk hat geöffnet.